Фармацевтический перевод
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Фармацевтический перевод
Нужно сделать фармацевтический перевод одной крупной компании быстро и аккуратно.Где ?
- ilmira53
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 янв 2017, 18:27
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Re: Фармацевтический перевод.
Есть отличное бюро переводов «Лингвомед» http://lingvomed.ru предоставляет услуги медицинского перевода.оказывает все виды медицинского перевода с иностранных языков на русский, а также с русского языка на иностранные. Письменный медицинский перевод, устный медицинский перевод, перевод документов для нотариального заверения.Обращайтесь и вам переведут быстро и правильно.
- ilmira53
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 янв 2017, 18:27
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Re: Фармацевтический перевод
При необходимости выполнения медицинского перевода могу порекомендовать обратиться в бюро переводов Традос. Они специализируются на медицинском переводе.
- potapchik
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 июн 2022, 16:08
- Откуда: Киев
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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