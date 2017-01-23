Фармацевтический перевод

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Фармацевтический перевод

Новое сообщение ilmira53 » 23 янв 2017, 19:49

Нужно сделать фармацевтический перевод одной крупной компании быстро и аккуратно.Где ?


ilmira53
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Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 18:27
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Re: Фармацевтический перевод.

Новое сообщение ilmira53 » 25 янв 2017, 08:52

Есть отличное бюро переводов «Лингвомед» http://lingvomed.ru предоставляет услуги медицинского перевода.оказывает все виды медицинского перевода с иностранных языков на русский, а также с русского языка на иностранные. Письменный медицинский перевод, устный медицинский перевод, перевод документов для нотариального заверения.Обращайтесь и вам переведут быстро и правильно.
ilmira53
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 18:27
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Re: Фармацевтический перевод

Новое сообщение potapchik » 21 июн 2022, 16:15

При необходимости выполнения медицинского перевода могу порекомендовать обратиться в бюро переводов Традос. Они специализируются на медицинском переводе.
potapchik
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 июн 2022, 16:08
Откуда: Киев
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