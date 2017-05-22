raisa » 27 май 2017, 19:23

Бюро переводов «Лингвомед»

Специализированный медицинский перевод от профессионалов своего дела.

Предлагает услуги перевода всех видов медицинских документов, перевод медицинских справок и результатов анализов, перевод врачебных заключений, перевод диагнозов, перевод инструкций к лекарственным препаратам, фармацевтический перевод, а также устный медицинский перевод любых тематик.http://lingvomed.ru/

Бюро медицинских переводов «Лин Средняя скорость выполнения перевода — 8 нормативных страниц в день (8*1800 знаков с пробелами). Скорость перевода может быть увеличена вдвое, однако, стоит помнить, что при переводе узкоспециальных медицинских текстов важно сохранить точность перевода, поэтому спешка нежелательна. За выполнение срочного перевода взымается 30% наценка.