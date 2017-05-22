Насколько срочным может быть медицинский перевод?
Модераторы: more, bot, translate
Насколько срочным может быть медицинский перевод?
- ilmira53
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 09 янв 2017, 18:27
-
Re: Насколько срочным может быть медицинский перевод?
Специализированный медицинский перевод от профессионалов своего дела.
Предлагает услуги перевода всех видов медицинских документов, перевод медицинских справок и результатов анализов, перевод врачебных заключений, перевод диагнозов, перевод инструкций к лекарственным препаратам, фармацевтический перевод, а также устный медицинский перевод любых тематик.http://lingvomed.ru/
Бюро медицинских переводов «Лин Средняя скорость выполнения перевода — 8 нормативных страниц в день (8*1800 знаков с пробелами). Скорость перевода может быть увеличена вдвое, однако, стоит помнить, что при переводе узкоспециальных медицинских текстов важно сохранить точность перевода, поэтому спешка нежелательна. За выполнение срочного перевода взымается 30% наценка.
- raisa
- Читатель
-
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 23 янв 2017, 12:24
-
Re: Насколько срочным может быть медицинский перевод?
- ULLINNA
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 09 окт 2017, 17:06
-
Re: Насколько срочным может быть медицинский перевод?
- 4elove4ek93
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 23 сен 2020, 21:58
-
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4