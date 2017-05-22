Насколько срочным может быть медицинский перевод?

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Насколько срочным может быть медицинский перевод?

Новое сообщение ilmira53 » 22 май 2017, 10:26

Срочный перевод медицинских статей с иностранного на русский язык.


ilmira53
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Сообщения: 9
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 18:27
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Re: Насколько срочным может быть медицинский перевод?

Новое сообщение raisa » 27 май 2017, 19:23

Бюро переводов «Лингвомед»

Специализированный медицинский перевод от профессионалов своего дела.

Предлагает услуги перевода всех видов медицинских документов, перевод медицинских справок и результатов анализов, перевод врачебных заключений, перевод диагнозов, перевод инструкций к лекарственным препаратам, фармацевтический перевод, а также устный медицинский перевод любых тематик.http://lingvomed.ru/

Бюро медицинских переводов «Лин Средняя скорость выполнения перевода — 8 нормативных страниц в день (8*1800 знаков с пробелами). Скорость перевода может быть увеличена вдвое, однако, стоит помнить, что при переводе узкоспециальных медицинских текстов важно сохранить точность перевода, поэтому спешка нежелательна. За выполнение срочного перевода взымается 30% наценка.

raisa
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 23 янв 2017, 12:24
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Re: Насколько срочным может быть медицинский перевод?

Новое сообщение ULLINNA » 09 окт 2017, 17:11

Письменный перевод чаще всего необходим официальным документам, инструкциям, научным текстам, поэтому письменный переводчик должен обладать не только хорошим слогом, но и специфической лексикой. В основе письменного перевода лежит абсолютная грамотность, способность переводчика раскрыть богатство языка оригинала, сохранив при этом смысловую точность, без которой ни один официальный документ не будет иметь силы. В данном разделе вы легко найдете переводчика http://perevodchik.me/, обладающего необходимыми навыками, опытом, знанием специфики.
ULLINNA
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 окт 2017, 17:06
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Re: Насколько срочным может быть медицинский перевод?

Новое сообщение 4elove4ek93 » 23 сен 2020, 22:02

Профессиональные бюро переводов могут выполнить для своих клиентов перевод в течение суток благодаря наличие большой команды квалифицированных переводчиков, которые работают как в штате, так и на внештатной основе в предприятии. Одним из таких бюро https://www.dmtranslate.com является компания DMTranslate. Сам заказывал у них неоднократно переводы. Их работу действительно стоит оценивать по достоинству. Да и ценовая политика у них приемлемая. В общем советую, вдруг кому пригодится!
4elove4ek93
 
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