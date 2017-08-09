Как лечим детей и себя от вирусов?

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Как лечим детей и себя от вирусов?

Новое сообщение Жизель » 09 авг 2017, 14:45

Капельки/таблетки?


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Re: Как лечим детей и себя от вирусов?

Новое сообщение froda » 11 авг 2017, 12:07

Если вирус поселился в организме-одни капельки в нос не помогут. Сейчас еще вирусы такие мутированные, каждый раз все сложнее и сложнее болезнь переносить.
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Re: Как лечим детей и себя от вирусов?

Новое сообщение Жизель » 12 авг 2017, 13:47

Согласна, при чем и детям и взрослым. Получается, без похода к врачу не обойтись? Самому лечится не реально?
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Re: Как лечим детей и себя от вирусов?

Новое сообщение froda » 13 авг 2017, 22:12

Реально, но что касается ребенка...лучше все-таки не экспериментировать. Детский организм еще молод и мало ли как лекарство может повлиять.
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Re: Как лечим детей и себя от вирусов?

Новое сообщение АпаАп » 14 авг 2017, 23:03

А таблеточки хорошие есть для поддержания иммунитета, ну или противовирусные? Да, кстати, а Ингавирин это противовирусное?
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Re: Как лечим детей и себя от вирусов?

Новое сообщение froda » 15 авг 2017, 09:09

Есть, очень много. Да, Ингавирин это противовирусное. Он и для иммунитета и с вирусами на ура справляется. Лежала сопливила с температурой, а на фоне его приема стало прям таки лучше! Но решила не бросать пить на пол пути и курсом пролечится (7 дней).
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Re: Как лечим детей и себя от вирусов?

Новое сообщение Трататулечка » 15 авг 2017, 09:26

Про Ингавирин читала, но не думала, что он на столько хорош! Видимо это лекарство последнего поколения, а значит, хорошо помогает!
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Re: Как лечим детей и себя от вирусов?

Новое сообщение tereshe » 21 дек 2020, 21:27

Недавно узнал что можно продезинфицировать свой автомобиль и мне посоветовали вот этот сайт https://cen-dez.ru/dezinfekciya/dezinfe ... onavirusa/ , где специалисты делают качественно свою работу удобная оплата и приемлемые цены.
tereshe
 
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