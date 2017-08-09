froda » 15 авг 2017, 09:09

Есть, очень много. Да, Ингавирин это противовирусное. Он и для иммунитета и с вирусами на ура справляется. Лежала сопливила с температурой, а на фоне его приема стало прям таки лучше! Но решила не бросать пить на пол пути и курсом пролечится (7 дней).