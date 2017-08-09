Как лечим детей и себя от вирусов?
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Как лечим детей и себя от вирусов?
Капельки/таблетки?
- Жизель
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:57
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Re: Как лечим детей и себя от вирусов?
Если вирус поселился в организме-одни капельки в нос не помогут. Сейчас еще вирусы такие мутированные, каждый раз все сложнее и сложнее болезнь переносить.
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froda
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 авг 2017, 21:38
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Re: Как лечим детей и себя от вирусов?
Согласна, при чем и детям и взрослым. Получается, без похода к врачу не обойтись? Самому лечится не реально?
- Жизель
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:57
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Re: Как лечим детей и себя от вирусов?
Реально, но что касается ребенка...лучше все-таки не экспериментировать. Детский организм еще молод и мало ли как лекарство может повлиять.
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froda
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 авг 2017, 21:38
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Re: Как лечим детей и себя от вирусов?
А таблеточки хорошие есть для поддержания иммунитета, ну или противовирусные? Да, кстати, а Ингавирин это противовирусное?
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АпаАп
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 авг 2017, 22:54
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Re: Как лечим детей и себя от вирусов?
Есть, очень много. Да, Ингавирин это противовирусное. Он и для иммунитета и с вирусами на ура справляется. Лежала сопливила с температурой, а на фоне его приема стало прям таки лучше! Но решила не бросать пить на пол пути и курсом пролечится (7 дней).
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froda
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 04 авг 2017, 21:38
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Re: Как лечим детей и себя от вирусов?
Про Ингавирин читала, но не думала, что он на столько хорош! Видимо это лекарство последнего поколения, а значит, хорошо помогает!
- Трататулечка
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 авг 2017, 09:25
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Re: Как лечим детей и себя от вирусов?
Недавно узнал что можно продезинфицировать свой автомобиль и мне посоветовали вот этот сайт https://cen-dez.ru/dezinfekciya/dezinfe ... onavirusa/ , где специалисты делают качественно свою работу удобная оплата и приемлемые цены.
- tereshe
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 окт 2020, 14:34
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Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
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