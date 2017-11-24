Как вам эта клиника?

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Как вам эта клиника?

Новое сообщение Jerdan » 24 ноя 2017, 12:34

Доброго времени суток. Как вам гинекология в этой клинике http://kalinamed.ru/services/ginekologi ... usherstvo/ ? Стоит туда идти? Как считаете?


Jerdan
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 15:44
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Re: Как вам эта клиника?

Новое сообщение Арина Родионовна » 12 дек 2017, 13:43

Стоит . Идите. Чистенько и уютно.
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Арина Родионовна
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Сообщения: 7
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Re: Как вам эта клиника?

Новое сообщение Суворова » 25 окт 2018, 19:29

не знали про такую
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Сообщения: 38
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:28
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Re: Как вам эта клиника?

Новое сообщение Miklakova » 31 окт 2018, 20:32

что касается гинекологии, то сама за альтравиту....там не просто чистенько и уютненько, там классно, а самое важное - лечение женских проблем endomietritis.ru и заболваний выстроено по чёткой линии, с гарантией на успех.
Miklakova
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Сообщения: 42
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
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Re: Как вам эта клиника?

Новое сообщение Суворова » 05 дек 2018, 20:52

для чего на сайте такие вопросы постить и спрашивать....когда есть отзывы, например, как https://otzivi-o-clinikah.ru/otzyivyi-dlya-testa.html эти, что на сайте альтравиты....там есть вся нужная информация про клиники, при чём по всем городам нашей страны.
Суворова
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Сообщения: 38
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:28
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Re: Как вам эта клиника?

Новое сообщение Olesja » 16 апр 2019, 18:45

А вдруг там подкуплено?
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Re: Как вам эта клиника?

Новое сообщение Степания » 31 май 2019, 21:44

Я ы в нете отзыввы смотрю
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Сообщения: 37
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Re: Как вам эта клиника?

Новое сообщение Violla » 28 июн 2019, 18:27

Выбор клиники для лечения бесплодия нередко становится настоящей проблемой.
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Re: Как вам эта клиника?

Новое сообщение Violla » 28 июн 2019, 18:28

У каждого варианта свои особенности, которые лучше понимать при принятии решения. Государственные учреждения – это огромный опыт работы, стандарты лечения, предсказуемый результат и уровень эффективности. Но это и большой поток пациентов, уставшие врачи, отсутствие индивидуального подхода и, за редким исключением, конвейер. Доктор вряд ли найдет время объяснить особенности той или иной манипуляции, выслушать страхи пациента, успокоить и подбодрить. И это не способ экономии – стоимость лечения в государственном крупном центре и частной клинике обычно сопоставима.
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Re: Как вам эта клиника?

Новое сообщение Olesja » 28 июн 2019, 18:29

Перед выбором клиники почитайте в описании, как давно клиника открыта. Сколько пациентов они принимают ежегодно. Изучите, насколько она известна на профильных форумах и какой репутацией пользуется. Клиника с богатой историей более предсказуема.

У нового учреждения тоже могут быть свои плюсы – например, новое здание и современная лаборатория.

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