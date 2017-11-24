Olesja » 28 июн 2019, 18:29

Перед выбором клиники почитайте в описании, как давно клиника открыта. Сколько пациентов они принимают ежегодно. Изучите, насколько она известна на профильных форумах и какой репутацией пользуется. Клиника с богатой историей более предсказуема.

У нового учреждения тоже могут быть свои плюсы – например, новое здание и современная лаборатория.