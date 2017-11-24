Как вам эта клиника?
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Как вам эта клиника?
Доброго времени суток. Как вам гинекология в этой клинике http://kalinamed.ru/services/ginekologi ... usherstvo/ ? Стоит туда идти? Как считаете?
- Jerdan
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 15:44
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Re: Как вам эта клиника?
Стоит . Идите. Чистенько и уютно.
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Арина Родионовна
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 дек 2017, 13:34
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Re: Как вам эта клиника?
не знали про такую
- Суворова
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:28
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Re: Как вам эта клиника?
что касается гинекологии, то сама за альтравиту....там не просто чистенько и уютненько, там классно, а самое важное - лечение женских проблем endomietritis.ru и заболваний выстроено по чёткой линии, с гарантией на успех.
- Miklakova
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
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Re: Как вам эта клиника?
для чего на сайте такие вопросы постить и спрашивать....когда есть отзывы, например, как https://otzivi-o-clinikah.ru/otzyivyi-dlya-testa.html эти, что на сайте альтравиты....там есть вся нужная информация про клиники, при чём по всем городам нашей страны.
- Суворова
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:28
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Re: Как вам эта клиника?
А вдруг там подкуплено?
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Olesja
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:47
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Re: Как вам эта клиника?
Я ы в нете отзыввы смотрю
- Степания
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 31 май 2019, 21:36
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Re: Как вам эта клиника?
Выбор клиники для лечения бесплодия нередко становится настоящей проблемой.
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Violla
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
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Re: Как вам эта клиника?
У каждого варианта свои особенности, которые лучше понимать при принятии решения. Государственные учреждения – это огромный опыт работы, стандарты лечения, предсказуемый результат и уровень эффективности. Но это и большой поток пациентов, уставшие врачи, отсутствие индивидуального подхода и, за редким исключением, конвейер. Доктор вряд ли найдет время объяснить особенности той или иной манипуляции, выслушать страхи пациента, успокоить и подбодрить. И это не способ экономии – стоимость лечения в государственном крупном центре и частной клинике обычно сопоставима.
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Violla
- Писатель
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- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
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Re: Как вам эта клиника?
Перед выбором клиники почитайте в описании, как давно клиника открыта. Сколько пациентов они принимают ежегодно. Изучите, насколько она известна на профильных форумах и какой репутацией пользуется. Клиника с богатой историей более предсказуема.
У нового учреждения тоже могут быть свои плюсы – например, новое здание и современная лаборатория.
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Olesja
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:47
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Сообщений: 13 • Страница 1 из 2 • 1, 2
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