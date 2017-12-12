Как быстро вылечиться?
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Как быстро вылечиться?
Ужасно себя чувствую. Сегодня даже на работу не пошла, благо сумела перепроситься на несколько дней. Что выпить, чтобы вылечится побыстрее. В аптеке всего полным-полно, а что лучше взять не знаю. Мне кажется грипп, так как все тело ломает, температура чуть больше 38 , насморк. Горло не болит.
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Арина Родионовна
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 дек 2017, 13:34
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Re: Как быстро вылечиться?
Вызывайте врача. Если это грипп то минимум полторы недели болеть будете. На ногах болезнь переносить нельзя, так как большая доля осложнений возникает именно после гриппа. Прививку не делали?
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maralex
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 дек 2017, 14:54
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Re: Как быстро вылечиться?
Я тоже за врача. Пусть придет, послушает. Если вирусное грипп или ОРВИ, то пейте противовирусное, типо ингавирина. Он остановит размножение и распространение вируса, соответственно и вероятность осложнений после болезни будет минимальна. Это кстати наш российский препарат.
- evira
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 15 дек 2017, 08:03
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Re: Как быстро вылечиться?
Спасибо за советы и участие в моем выздоровлении. Врача вызывала, прописал антибиотики. Посоветовал в следующем году прививку от гриппа сделать, а пока ингавирин по капсуле в день принимать.
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Арина Родионовна
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 12 дек 2017, 13:34
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Re: Как быстро вылечиться?
Пейте побольше: морсы, чаи, очень шиповник полезен, только не варите его долго, а то все витамины исчезнут. Лучше в термосе заварите. Проветривайте квартиру. Лечитесь.
- evira
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 15 дек 2017, 08:03
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Re: Как быстро вылечиться?
Не стоит пить антибиотики при первых признаках гриппа когда имеются более безопасные препараты вроде эргоферона, у меня на следующий деть температура спала, но я оч. педантично соблюдала схему приема, которая оч. необычная у данного лекарства.
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Hunna
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 04 май 2017, 10:22
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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