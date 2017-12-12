Как быстро вылечиться?

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Как быстро вылечиться?

Новое сообщение Арина Родионовна » 12 дек 2017, 13:45

Ужасно себя чувствую. Сегодня даже на работу не пошла, благо сумела перепроситься на несколько дней. Что выпить, чтобы вылечится побыстрее. В аптеке всего полным-полно, а что лучше взять не знаю. Мне кажется грипп, так как все тело ломает, температура чуть больше 38 , насморк. Горло не болит.


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Re: Как быстро вылечиться?

Новое сообщение maralex » 12 дек 2017, 14:55

Вызывайте врача. Если это грипп то минимум полторы недели болеть будете. На ногах болезнь переносить нельзя, так как большая доля осложнений возникает именно после гриппа. Прививку не делали?
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Re: Как быстро вылечиться?

Новое сообщение evira » 15 дек 2017, 08:06

Я тоже за врача. Пусть придет, послушает. Если вирусное грипп или ОРВИ, то пейте противовирусное, типо ингавирина. Он остановит размножение и распространение вируса, соответственно и вероятность осложнений после болезни будет минимальна. Это кстати наш российский препарат.
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Re: Как быстро вылечиться?

Новое сообщение Арина Родионовна » 15 дек 2017, 15:51

Спасибо за советы и участие в моем выздоровлении. Врача вызывала, прописал антибиотики. Посоветовал в следующем году прививку от гриппа сделать, а пока ингавирин по капсуле в день принимать.
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Re: Как быстро вылечиться?

Новое сообщение evira » 16 дек 2017, 13:19

Пейте побольше: морсы, чаи, очень шиповник полезен, только не варите его долго, а то все витамины исчезнут. Лучше в термосе заварите. Проветривайте квартиру. Лечитесь.
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Re: Как быстро вылечиться?

Новое сообщение Hunna » 22 июн 2020, 19:56

Не стоит пить антибиотики при первых признаках гриппа когда имеются более безопасные препараты вроде эргоферона, у меня на следующий деть температура спала, но я оч. педантично соблюдала схему приема, которая оч. необычная у данного лекарства.
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