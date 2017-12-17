Нужен врач ангиолог

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Нужен врач ангиолог

Новое сообщение Симбиоза » 17 дек 2017, 21:24

Подыскиваю врача ангиолог.

Не буду углубляться в том с чем связано мое заболевание, просто дайте рекомендации по поводу того где лучше всего лечить заболевания из этой категории.



Аватара пользователя
Симбиоза
Читатель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 25 авг 2017, 07:51
Вернуться к началу

Re: Нужен врач ангиолог

Новое сообщение Джульета » 22 дек 2017, 11:25

Из представленного вопроса понимаю что вы интересуетесь хорошем выбором специалиста.

И таким образом могу сказать что вам лучше обратится к варианту с лечением в Израиле, однозначно говоря такой вариант лечения можно сказать что из лучших. Оценить таковой потенциал лечения вы сможете конкретно здесь http://israel-meds.com/angiologiya/, там как раз полноценная информация и представлено.

Аватара пользователя
Джульета
Читатель
 
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
Вернуться к началу

Re: Нужен врач ангиолог

Новое сообщение Keron lana » 22 фев 2020, 12:33

В Израиле медицина однозначно на высшем уровне. Знакомые от бесплодия лечились. Хвалили врачей из этой страны
Keron lana
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 фев 2020, 12:30
Вернуться к началу

Re: Нужен врач ангиолог

Новое сообщение kira » 22 фев 2020, 14:10

В Израиле лечились мои знакомые от бесплодия. Результат был, но в результате все-равно пришлось воспользоваться донорской спермой https://bio-fond.ru/ , донора искали уже дома. У нас ведь дешевле.
kira
Читатель
 
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group