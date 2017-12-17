Не буду углубляться в том с чем связано мое заболевание, просто дайте рекомендации по поводу того где лучше всего лечить заболевания из этой категории.
Нужен врач ангиолог
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Нужен врач ангиолог
Подыскиваю врача ангиолог.
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Симбиоза
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 25 авг 2017, 07:51
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Re: Нужен врач ангиолог
Из представленного вопроса понимаю что вы интересуетесь хорошем выбором специалиста.
И таким образом могу сказать что вам лучше обратится к варианту с лечением в Израиле, однозначно говоря такой вариант лечения можно сказать что из лучших. Оценить таковой потенциал лечения вы сможете конкретно здесь http://israel-meds.com/angiologiya/, там как раз полноценная информация и представлено.
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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Re: Нужен врач ангиолог
В Израиле медицина однозначно на высшем уровне. Знакомые от бесплодия лечились. Хвалили врачей из этой страны
- Keron lana
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 22 фев 2020, 12:30
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Re: Нужен врач ангиолог
В Израиле лечились мои знакомые от бесплодия. Результат был, но в результате все-равно пришлось воспользоваться донорской спермой https://bio-fond.ru/ , донора искали уже дома. У нас ведь дешевле.
- kira
- Читатель
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- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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