посоветуйте клинику...

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посоветуйте клинику...

Новое сообщение Анастасия33 » 21 дек 2017, 02:33

привет форумчане! кто посоветует стоматологическую клинику где недорого делают

операцию. и чтобы безболезненно. мне посоветовали клиники ортодонтика, дент сервис и дантист.. вот сижу и думаю что раз уж из москвичей никто ни фига не может ничего конкретного подсказать, то что сам я могу найти…)



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Анастасия33
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Re: посоветуйте клинику...

Новое сообщение Карви » 21 дек 2017, 02:46

Тут трудно сказать, для каждого своя стоматология самая лучшая. Я, лично, обращаюсь в частный кабинет к частному лицу, и меня это вполне устраивает. Там цены дешевле, а делает не хуже тех самых стоматологий.

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Карви
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Re: посоветуйте клинику...

Новое сообщение Харизма » 22 дек 2017, 13:34

Их много, а вот обратится советую в частную клинику.

Обращу ваше внимание на то что таковых клиник по всей Москве много, и выбирать стоит среди лучших. Вам в интернете стоит ознакомится с отзывами о таковых клиниках, думаю что именно эти самые отзывы помогут вам определится и сделать лучший и самый правильный выбор.

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Re: посоветуйте клинику...

Новое сообщение mandarinka » 22 апр 2019, 18:29

Сомневаюсь что в нашей стране где-то еще недорого делают зубы
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Re: посоветуйте клинику...

Новое сообщение tiristor » 22 апр 2019, 19:36

Я сам уже долгое время доверяю лишь этой http://medbeauty.ru/ стоматологической клинике. Опытные стоматологи, которые работают там используют самое новейшее оборудование и отлично с ним управляются
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Re: посоветуйте клинику...

Новое сообщение Komar » 19 июл 2019, 10:24

Добрый день. Могу порекомендовать вам обратиться в частную стоматологическую клинику «Oртодонт Центр Плюс» в Москве. Мне там помогли исправить дефект прикуса с помощью каппы FlexiLigner. Отличная альтернатива брекетам, которая практически незаметна для окружающих.
Komar
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