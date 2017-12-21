Анастасия33 » 21 дек 2017, 02:33

привет форумчане! кто посоветует стоматологическую клинику где недорого делают

операцию. и чтобы безболезненно. мне посоветовали клиники ортодонтика, дент сервис и дантист.. вот сижу и думаю что раз уж из москвичей никто ни фига не может ничего конкретного подсказать, то что сам я могу найти…)