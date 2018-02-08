посоветуйте стоматологию

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посоветуйте стоматологию

Новое сообщение JardY » 08 фев 2018, 21:34

подскажите хорошего протезиста в районе или рядом!


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JardY
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Сообщения: 39
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Re: посоветуйте стоматологию

Новое сообщение Габриция » 08 фев 2018, 21:54

Могу посоветовать хорошего врача, делала и пломбы и коронку. Цены адекватные, врач замечательный, но находится это правда в Щелковском р-не. Да, далековато, но работают и по выходным, что удобно.
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Габриция
Читатель
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 13:30
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Re: посоветуйте стоматологию

Новое сообщение Кристина » 08 фев 2018, 21:59

КРЕДО, Новокосинская 9,,к1

Терапевт Зерцалова

Ирина

Васильевна (остальных не знаю).

+7 (495) 700-57-44

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Кристина
Писатель
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Re: посоветуйте стоматологию

Новое сообщение Анабель » 08 фев 2018, 22:55

Их по Москве как грибов.

Но вообще стоит заметить что я лечила кариес в Столичной Медицинской Клинике, вот туда и советую вам обратится. Так или иначе их стоматологический кабинет оборудован самым современным оборудованием, так что лечение у них одно удовольствие...более подробно об этой услуге здесь http://cmclinic.ru/all/stomatologiya.html вам стоит почитать.

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Анабель
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Сообщения: 10
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 13:33
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Re: посоветуйте стоматологию

Новое сообщение LVS » 03 авг 2019, 08:07

Вообще лучше когда кто-то из знакомых даст рекомендацию
LVS
Фанат
 
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: посоветуйте стоматологию

Новое сообщение Prokl » 03 авг 2019, 09:10

Хорошая стоматология мне нравится, она так и называется между прочим, у них весь комплекс стоматологических услуг имеется, поэтому туда народ идет и плюс экономить можно благодаря низким расценкам, вот я лечу там сам зубы и вам рекомендую https://goodstom.ru
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 181
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: посоветуйте стоматологию

Новое сообщение Komar » 05 окт 2019, 13:05

Могу порекомендовать вам обратиться в частную стоматологическую клинику «Oртодонт Центр Плюс» в Москве. Мне там помогли исправить дефект прикуса с помощью прозрачных элайнеров, которые производит компания FlexiLigner. Отличная альтернатива брекетам, которая практически незаметна для окружающих и не вызывает болевых ощущений при эксплуатации.
Komar
Читатель
 
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:18
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Re: посоветуйте стоматологию

Новое сообщение Grebneva » 07 июн 2020, 11:30

Цены сейчас везде...жесть.
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Grebneva
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:21
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