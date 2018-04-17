К стоматологу
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
К стоматологу
Всем привет. Нужно удалить зуб мудрости, думаю сходить вот сюда http://sanacia.ru/zub-mudrosti/. Но я так боюсь стоматологов, а тут еще и удаление зуба. Что скажите? Может есть что посоветовать мне?
- Samantha
- Писатель
-
- Сообщения: 53
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
-
Re: К стоматологу
Когда болит зуб , весь страх улетучивается.
-
Margaret
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:51
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12