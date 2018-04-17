К стоматологу

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К стоматологу

Новое сообщение Samantha » 17 апр 2018, 10:35

Всем привет. Нужно удалить зуб мудрости, думаю сходить вот сюда http://sanacia.ru/zub-mudrosti/. Но я так боюсь стоматологов, а тут еще и удаление зуба. Что скажите? Может есть что посоветовать мне?


Samantha
Писатель
 
Сообщения: 53
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: К стоматологу

Новое сообщение Margaret » 07 июн 2020, 12:57

Когда болит зуб , весь страх улетучивается.
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Margaret
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:51
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