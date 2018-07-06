Можно ли выбрать беговую дорожку по интернету?

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Можно ли выбрать беговую дорожку по интернету?

Новое сообщение Джульета » 06 июл 2018, 14:16

Здравствуйте! Можно ли выбрать беговую дорожку по интернету или лучше съездить в магазин и реально побегать на ней?


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Re: Можно ли выбрать беговую дорожку по интернету?

Новое сообщение Кармен » 10 июл 2018, 13:59

Конечно же можно, смотря где выбор делать.

Ну а в принципе, знаю отличную фирму Фитстарст, в которой как раз и можно купить спортивный бу тренажер в хорошем состоянии. Загляните к ним на сайт https://fitstarts.ru/ и оцените там представленное предложение, выбор хороший и приличный, себя он без проблем оправдает.

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Re: Можно ли выбрать беговую дорожку по интернету?

Новое сообщение akrabat » 17 окт 2018, 07:06

Здравствуйте, для Вас будет на мой взгляд Беговая дорожка AEROFIT MAXFIT 18W, сейчас ее можно приобрести в районе 65 тысяч рублей, в магазине Техника Для Тебя ( https://www.tehnika4u.ru/catalog/21693 ) По отзывам ни каких проблем долгие годы с ней не будут, так что я считаю что это оптимальное что можно взять за такой бюджет.
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Re: Можно ли выбрать беговую дорожку по интернету?

Новое сообщение Рибон » 17 дек 2021, 16:33

Ну в интернете цены действительно привлекательнее, так что без сомнений надо обратить внимание именно на такие покупки. Мне сейчас нужна тоже одна штука - силовая рама, силовая рама вот такого плана в интернете стоит гораздо дешевле, так что я понимаю почему именно по таким магазинчикам стоит поискать.
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