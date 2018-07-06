Можно ли выбрать беговую дорожку по интернету?
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Можно ли выбрать беговую дорожку по интернету?
Здравствуйте! Можно ли выбрать беговую дорожку по интернету или лучше съездить в магазин и реально побегать на ней?
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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Re: Можно ли выбрать беговую дорожку по интернету?
Конечно же можно, смотря где выбор делать.
Ну а в принципе, знаю отличную фирму Фитстарст, в которой как раз и можно купить спортивный бу тренажер в хорошем состоянии. Загляните к ним на сайт https://fitstarts.ru/ и оцените там представленное предложение, выбор хороший и приличный, себя он без проблем оправдает.
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Кармен
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 26 авг 2017, 18:57
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Re: Можно ли выбрать беговую дорожку по интернету?
Здравствуйте, для Вас будет на мой взгляд Беговая дорожка AEROFIT MAXFIT 18W, сейчас ее можно приобрести в районе 65 тысяч рублей, в магазине Техника Для Тебя ( https://www.tehnika4u.ru/catalog/21693 ) По отзывам ни каких проблем долгие годы с ней не будут, так что я считаю что это оптимальное что можно взять за такой бюджет.
- akrabat
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 02 окт 2018, 10:26
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Re: Можно ли выбрать беговую дорожку по интернету?
Ну в интернете цены действительно привлекательнее, так что без сомнений надо обратить внимание именно на такие покупки. Мне сейчас нужна тоже одна штука - силовая рама, силовая рама вот такого плана в интернете стоит гораздо дешевле, так что я понимаю почему именно по таким магазинчикам стоит поискать.
- Рибон
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 10 янв 2021, 14:30
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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