Кармен » 10 июл 2018, 13:59

Конечно же можно, смотря где выбор делать.

Ну а в принципе, знаю отличную фирму Фитстарст, в которой как раз и можно купить спортивный бу тренажер в хорошем состоянии. Загляните к ним на сайт https://fitstarts.ru/ и оцените там представленное предложение, выбор хороший и приличный, себя он без проблем оправдает.