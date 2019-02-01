Мучают частые головные боли, что это может быть?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Мучают частые головные боли, что это может быть?

Новое сообщение Альберт Вороненко » 01 фев 2019, 01:17

Мучают частые головные боли, что это может быть? Выпиваю таблетку обезболивающего, и через 1-2 часа то же самое.


Альберт Вороненко
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 19:17
Вернуться к началу

Re: Мучают частые головные боли, что это может быть?

Новое сообщение Diduo » 01 фев 2019, 03:08

Как часто у вас появляется головная боль, и сколько она длиться по времени? Обследоваться пробовали?
Diduo
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 01 фев 2019, 02:34
Вернуться к началу

Новое сообщение LionStorm » 01 фев 2019, 12:24

Головная боль может быть по многим причинам, что бы понять в чем проблема, нужно как минимум сделать МРТ, по его результатам будет уже видно.. Так же могу предложить информационный портал на тему о головных болях, посмотрите по симптомам что у вас может быть. https://golovaibolit.ru/prichiny-golovnyh-bolej
LionStorm
Читатель
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 07:46
Вернуться к началу

Re: Мучают частые головные боли, что это может быть?

Новое сообщение ymka » 13 май 2019, 21:49

Прекрасный вариант на самом деле, мне все нравится
ymka
Фанат
 
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
Вернуться к началу

Re: Мучают частые головные боли, что это может быть?

Новое сообщение vivary » 13 май 2019, 21:51

Здравствуйте, если вам нужно лечение головной боли, то вам нужно обратить внимание на сервис http://clinic.ru ,тут можно обратить внимание на такой вариант.

Отличный на самом деле.

vivary
Читатель
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
Вернуться к началу

Re: Мучают частые головные боли, что это может быть?

Новое сообщение Valeriy12 » 20 апр 2020, 11:31

Здесь на форуме сложно поставить диагноз, лучше обратиться на прием к специалисту
Valeriy12
Читатель
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 14 мар 2019, 11:34
Вернуться к началу

Re: Мучают частые головные боли, что это может быть?

Новое сообщение Komar » 20 апр 2020, 12:20

Согласен с вами, только после прохождения обследования врач сможет поставить точный диагноз и выяснить причину головных болей. Мне после автомобильной аварии делали мрт головного мозга в Новосибирске цены https://euromednsk.ru/services/diagnostika/magnitno-rezonansnaya-tomografiya/mrt-golovnogo-mozga/ в частной клинике "ЕвроМед" вполне устроили. После сделанной операции и прохождения курса реабилитации чувствую себя значительно лучше. Рекомендую.
Komar
Читатель
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:18
Вернуться к началу

Re: Мучают частые головные боли, что это может быть?

Новое сообщение Inna Kris » 21 окт 2020, 12:08

Да все что угодно может быть
Inna Kris
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 окт 2020, 18:07
Вернуться к началу

Re: Мучают частые головные боли, что это может быть?

Новое сообщение Grafty » 21 окт 2020, 12:09

По описанию как мигрень...
Grafty
Читатель
 
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 окт 2020, 18:05
Вернуться к началу

Re: Мучают частые головные боли, что это может быть?

Новое сообщение Inna Kris » 21 окт 2020, 12:09

Grafty писал(а):По описанию как мигрень...

Кстати да! ТОчно, хотя и сосуды головного мозга стоит проверить.

Inna Kris
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 окт 2020, 18:07
Вернуться к началу
След.
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group