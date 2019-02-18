Появился скол на переднем зубе. Нужен хороший стоматолог
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Re: Появился скол на переднем зубе. Нужен хороший стоматолог
Если нужен хороший стоматолог, тогда советую эту клинику https://www.polistom.ru/stomatologia-tushino-planernaya-shodnenskaya/ у них мне прекрасно вылечили последний раз два зуба, пломба просто сливается с другими зубами, даже и не скажешь, что зубы лечанные
- ivvi
- Читатель
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- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 18 фев 2019, 18:21
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Re: Появился скол на переднем зубе. Нужен хороший стоматолог
Рекомендую сходить в эту стоматологию https://sanacia.ru/ceny-na-uslugi/ "Санация". Стоматология очень хорошая и цены там у них нормальные.
- Samantha
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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Re: Появился скол на переднем зубе. Нужен хороший стоматолог
Вдруг будете в Киеве или в целом в Украине - я бы рекомендовал только стоматологию Identico - https://identico.com.ua/ru! Хорошо обученные врачи и цены на порядок ниже наших :)
так что как знать еще - может стоит к ним постоянно ездить лечить зубы)
- Vasiliy11
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 28 июл 2020, 10:26
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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