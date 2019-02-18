Появился скол на переднем зубе. Нужен хороший стоматолог

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Re: Появился скол на переднем зубе. Нужен хороший стоматолог

Новое сообщение ivvi » 18 фев 2019, 18:38

Если нужен хороший стоматолог, тогда советую эту клинику  https://www.polistom.ru/stomatologia-tushino-planernaya-shodnenskaya/ у них мне прекрасно вылечили последний раз два зуба, пломба просто сливается с другими зубами, даже и не скажешь, что зубы лечанные


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Re: Появился скол на переднем зубе. Нужен хороший стоматолог

Новое сообщение Samantha » 12 мар 2019, 11:08

Рекомендую сходить в эту стоматологию https://sanacia.ru/ceny-na-uslugi/ "Санация". Стоматология очень хорошая и цены там у них нормальные.
Samantha
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Re: Появился скол на переднем зубе. Нужен хороший стоматолог

Новое сообщение Vasiliy11 » 28 июл 2020, 10:31

Вдруг будете в Киеве или в целом в Украине - я бы рекомендовал только стоматологию Identico - https://identico.com.ua/ru! Хорошо обученные врачи и цены на порядок ниже наших :):)

так что как знать еще - может стоит к ним постоянно ездить лечить зубы)

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