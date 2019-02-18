Vasiliy11 » 28 июл 2020, 10:31

Вдруг будете в Киеве или в целом в Украине - я бы рекомендовал только стоматологию Identico https://identico.com.ua/ru ! Хорошо обученные врачи и цены на порядок ниже наших:)

так что как знать еще - может стоит к ним постоянно ездить лечить зубы)