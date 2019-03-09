Где сдать анализы?

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Re: Где сдать анализы?

Новое сообщение Суворова » 09 мар 2019, 19:41

А что именно за анализы? Какое направление, может спермограмма? Ну, это я так просто спросила, ведь теперь данная тема наравне с анализами https://analizi-pri-besplodii.ru на бесплодие более, чем востребована.


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Re: Где сдать анализы?

Новое сообщение Miklakova » 09 мар 2019, 19:49

Как правило, семенную жидкость принимают https://donor-ovum-embryo-cryobank.ru/g ... permu.html учреждения, которые имеют соответствующий уровень аккредитации, а квалификация работников соответствует их должностям. А где ещё?
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Re: Где сдать анализы?

Новое сообщение Violla » 16 апр 2019, 18:31

Смотря какие анализы
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Re: Где сдать анализы?

Новое сообщение Violla » 29 апр 2019, 22:13

Например, исследование спермы https://elektronnaia-mikroskopya-spermatozoidov.ru/ проводят в специальных лабораториях. Для исследования спермы используется микроскоп. Микроскопическое исследование позволяет оценить количество сперматозоидов в пробе, их форму и подвижность .
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Re: Где сдать анализы?

Новое сообщение Степания » 31 май 2019, 21:41

В любой платной лаборатории можно сдать анализы
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Re: Где сдать анализы?

Новое сообщение Vanya_vanya » 07 фев 2020, 12:32

Так сходите просто в больницу, там дадут направление!
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Re: Где сдать анализы?

Новое сообщение Komar » 07 фев 2020, 13:57

Согласен с автором выше, смотря какой анализ нужен. Так, мне помогла разобраться, что означает в общем анализе крови, если повышен гемоглобин эта https://www.kleo.ru/items/zdorovie/vysokij-gemoglobin-u-zhenshchin.shtml статья. Гемоглобин — это пигментное вещество у эритроцитов, которое забирает вдыхаемые молекулы кислорода и распространяет по всему человеческому организму, стараясь максимально насытить все клетки. Дисфункция обмена веществ указывает на понижение эритроцитов, в результате чего происходит снижение кислорода в крови. Для компенсации организм повышает гемоглобин. Помните, медицинские препараты и дозировку выписывает исключительно врач. Нельзя заниматься самолечением, чтобы не ухудшить состояние здоровья.
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Re: Где сдать анализы?

Новое сообщение Valeriy12 » 07 фев 2020, 15:21

спасибо за советы
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