Где сдать анализы?
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Re: Где сдать анализы?
А что именно за анализы? Какое направление, может спермограмма? Ну, это я так просто спросила, ведь теперь данная тема наравне с анализами https://analizi-pri-besplodii.ru на бесплодие более, чем востребована.
- Суворова
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:28
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Re: Где сдать анализы?
Как правило, семенную жидкость принимают https://donor-ovum-embryo-cryobank.ru/g ... permu.html учреждения, которые имеют соответствующий уровень аккредитации, а квалификация работников соответствует их должностям. А где ещё?
- Miklakova
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
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Re: Где сдать анализы?
Смотря какие анализы
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Violla
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
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Re: Где сдать анализы?
Например, исследование спермы https://elektronnaia-mikroskopya-spermatozoidov.ru/ проводят в специальных лабораториях. Для исследования спермы используется микроскоп. Микроскопическое исследование позволяет оценить количество сперматозоидов в пробе, их форму и подвижность .
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Violla
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
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Re: Где сдать анализы?
В любой платной лаборатории можно сдать анализы
- Степания
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 31 май 2019, 21:36
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Re: Где сдать анализы?
Так сходите просто в больницу, там дадут направление!
- Vanya_vanya
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Re: Где сдать анализы?
Согласен с автором выше, смотря какой анализ нужен. Так, мне помогла разобраться, что означает в общем анализе крови, если повышен гемоглобин эта https://www.kleo.ru/items/zdorovie/vysokij-gemoglobin-u-zhenshchin.shtml статья. Гемоглобин — это пигментное вещество у эритроцитов, которое забирает вдыхаемые молекулы кислорода и распространяет по всему человеческому организму, стараясь максимально насытить все клетки. Дисфункция обмена веществ указывает на понижение эритроцитов, в результате чего происходит снижение кислорода в крови. Для компенсации организм повышает гемоглобин. Помните, медицинские препараты и дозировку выписывает исключительно врач. Нельзя заниматься самолечением, чтобы не ухудшить состояние здоровья.
- Komar
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 10:18
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Re: Где сдать анализы?
спасибо за советы
- Valeriy12
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 14 мар 2019, 11:34
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Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
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