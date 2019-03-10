Violla » 09 май 2019, 15:42

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Если раньше диагноз бесплодие ставился после четырех лет безуспешных попыток забеременеть, то сегодня этот срок сократился до 2 лет. Медики объясняют это тем, что многолетнее бесплодие труднее поддается лечению, чем недавно обнаруженное. А потому парам, ведущим регулярную половую жизнь (секс не реже 1 раза в неделю) и не предохраняющимся от беременности в течение двух лет, есть смысл насторожиться и обратить внимание на свое репродуктивное здоровье. Чем раньше вы это сделаете, тем выше шансы в будущем стать счастливыми родителями.