Линзы

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Линзы

Новое сообщение ymka » 07 май 2019, 21:29

Вот зрение падать начало, решил контактные линзы купить, очки уже есть. Какие посоветовали бы брать?


ymka
Фанат
 
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Линзы

Новое сообщение vivary » 07 май 2019, 21:30

Покупаю качественные линзы. Мне их знакомый врач рекомендовал, он известный окулист, не верить мне ему просто нет смысла... Так что и вам посоветую.
vivary
Читатель
 
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Линзы

Новое сообщение Вармолей » 09 июл 2019, 21:20

Недавно только подбирал в "Магазин линз"т дискаунтер контактных линз 8(495)5393090 - достаточно звонка, чтоб определиться в нужном варианте. Уже не первый год на профессиональном уровне предоставляют услуги по линзам, есть все.
Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Линзы

Новое сообщение Solonin » 07 фев 2020, 17:57

Я думаю стоит записаться на прием к хорошему окулисту и он вам все выпишет!
Solonin
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Re: Линзы

Новое сообщение Vanya_vanya » 07 фев 2020, 20:15

Здравствуйте, когда меня интересовала флюорография цена, то я легко нашел подходящий вариант рядом с домом. Очень удобно таким образом подбирать для себя специалиста. Окулиста вы тоже легко найдете, так что не затягивайте и записывайтесь на прием!
Vanya_vanya
Читатель
 
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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