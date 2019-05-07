Линзы
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Линзы
Вот зрение падать начало, решил контактные линзы купить, очки уже есть. Какие посоветовали бы брать?
- ymka
- Фанат
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- Сообщения: 101
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Линзы
Покупаю качественные линзы. Мне их знакомый врач рекомендовал, он известный окулист, не верить мне ему просто нет смысла... Так что и вам посоветую.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Линзы
Недавно только подбирал в "Магазин линз"т дискаунтер контактных линз 8(495)5393090 - достаточно звонка, чтоб определиться в нужном варианте. Уже не первый год на профессиональном уровне предоставляют услуги по линзам, есть все.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Линзы
Я думаю стоит записаться на прием к хорошему окулисту и он вам все выпишет!
- Solonin
- Читатель
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- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Re: Линзы
Здравствуйте, когда меня интересовала флюорография цена, то я легко нашел подходящий вариант рядом с домом. Очень удобно таким образом подбирать для себя специалиста. Окулиста вы тоже легко найдете, так что не затягивайте и записывайтесь на прием!
- Vanya_vanya
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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