Вармолей » 09 июл 2019, 21:20

Недавно только подбирал в "Магазин линз"т дискаунтер контактных линз 8(495)5393090 - достаточно звонка, чтоб определиться в нужном варианте. Уже не первый год на профессиональном уровне предоставляют услуги по линзам, есть все.