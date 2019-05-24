Отбеливание зубов

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Отбеливание зубов

Новое сообщение Alyabyev » 24 май 2019, 13:32

Совсем недавно я бросил курить и вот обратил свое внимание что у меня довольно сильно пожелтели мои зубы и вот я хочу сделать отбеливание,подскажите мне хорошую стоматологию в Москве ?


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Re: Отбеливание зубов

Новое сообщение Laurent » 24 май 2019, 18:24

Слышал не мало на счет отбеливания зубов и на счет того что это очень вредно для самой эмали зубов но там уже лучше изначально про это вам как можно больше узнать.
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Re: Отбеливание зубов

Новое сообщение Prokl » 15 июн 2019, 00:57

Мне нравится стоматология Ланцет http://www.lantset.ru и чего раньше никто не подсказал их, недалеко от моего дома назодятся, цены небольшие на услуги, персонал приветливый, одним словом все как надо в этой стоматологии
Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
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Re: Отбеливание зубов

Новое сообщение tiristor » 09 ноя 2020, 20:19

Непросто будет отбелить зубы , хотя конечно можно просто виниры установить и все дела.
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Re: Отбеливание зубов

Новое сообщение mandarinka » 09 ноя 2020, 21:25

Клиника Неватекс на Баррикадной вам должна подойти . Не раз там отбеливала свои зубы раньше. Они используют современную технологию ЗУМ , которая позволяет без всякого ущерба эмали безболезненно отбеливать зубы
mandarinka
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