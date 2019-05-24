Отбеливание зубов
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Отбеливание зубов
Совсем недавно я бросил курить и вот обратил свое внимание что у меня довольно сильно пожелтели мои зубы и вот я хочу сделать отбеливание,подскажите мне хорошую стоматологию в Москве ?
- Alyabyev
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Отбеливание зубов
Слышал не мало на счет отбеливания зубов и на счет того что это очень вредно для самой эмали зубов но там уже лучше изначально про это вам как можно больше узнать.
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Re: Отбеливание зубов
Мне нравится стоматология Ланцет http://www.lantset.ru и чего раньше никто не подсказал их, недалеко от моего дома назодятся, цены небольшие на услуги, персонал приветливый, одним словом все как надо в этой стоматологии
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 180
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Отбеливание зубов
Непросто будет отбелить зубы , хотя конечно можно просто виниры установить и все дела.
- tiristor
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 08 фев 2019, 14:54
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Re: Отбеливание зубов
Клиника Неватекс на Баррикадной вам должна подойти . Не раз там отбеливала свои зубы раньше. Они используют современную технологию ЗУМ , которая позволяет без всякого ущерба эмали безболезненно отбеливать зубы
- mandarinka
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 07 мар 2019, 23:41
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Сообщений: 5 • Страница 1 из 1
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