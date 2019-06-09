Мужская проблема

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Мужская проблема

Новое сообщение LVS » 09 июн 2019, 22:40

Какие симптомы у простатита на начальном этапе, как его можно выявить, у меня есть подозрения но пока не хочется в это верить.


LVS
Фанат
 
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
Вернуться к началу

Re: Мужская проблема

Новое сообщение Prokl » 10 июн 2019, 15:40

burbon писал(а):Врач андролог может помочь назначить лечение они такими вопросами занимаются

Вам о простатите надо почитать вот тут сайт посвящен как раз аккурат данной проблеме http://prostatit.ru.net нужно лечится, нужен грамотный врач это все понятно, но в тоже время вы и сами должны быть осведомлены о симптоматике, течении заболевания и других нюансах связанных с простатитом

Оплата комментариев https://goo.gl/QsWLht
Prokl
Фанат
 
Сообщения: 182
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
Вернуться к началу

Re: Мужская проблема

Новое сообщение Violla » 15 июн 2019, 19:17

С простатитом не шутите, немедленно к врачу, а то еще к бесплодию чего доброго приведет.Могу порекомендовать отличного андролога, кум проходил у него лечение гормонального бесплодия https://gormoni-i-besplodie.ru/. И по цене сойдетесь.
Аватара пользователя
Violla
Читатель
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
Вернуться к началу

Re: Мужская проблема

Новое сообщение Olesja » 17 июн 2019, 10:29

Бесплодие может быть и без простатита, например иммунологическое бесплодие https://immunologicheskoe-besplodie.ru/.Конечно не спорю, простатит нужно лечить и здоровье нужно беречь и чаще проверятся у врача.
Аватара пользователя
Olesja
Читатель
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:47
Вернуться к началу

Re: Мужская проблема

Новое сообщение Olesja » 15 июл 2019, 20:34

По данным ВОЗ, до 15% пар репродуктивного возраста[1] по всему миру не могут иметь детей. В России этот показатель колеблется от 7 до 18% в различных регионах. До 10% семей не могут зачать ребенка естественным путем. При этом в 4 случаях из 10 причина бездетности кроется в мужском организме
Аватара пользователя
Olesja
Читатель
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:47
Вернуться к началу

Re: Мужская проблема

Новое сообщение Olesja » 15 июл 2019, 20:35

Prokl писал(а):
burbon писал(а):Врач андролог может помочь назначить лечение они такими вопросами занимаются

Вам о простатите надо почитать вот тут сайт посвящен как раз аккурат данной проблеме http://prostatit.ru.net нужно лечится, нужен грамотный врач это все понятно, но в тоже время вы и сами должны быть осведомлены о симптоматике, течении заболевания и других нюансах связанных с простатитом

далеко не всегда ситуация безнадежна. При правильно выбранной терапии каждый четвертый мужчина после лечения может зачать ребенка.

Аватара пользователя
Olesja
Читатель
 
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:47
Вернуться к началу

Re: Мужская проблема

Новое сообщение Violla » 15 июл 2019, 21:40

конечно всегда есть выход из ситуации
Аватара пользователя
Violla
Читатель
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
Вернуться к началу

Re: Мужская проблема

Новое сообщение Violla » 15 июл 2019, 21:41

Для улучшения секреции сперматозоидов рекомендуют прием поливитаминных комплексов по 2–3 недели в течение 2–3 месяцев. Чтобы укрепить свежие формы сперматозоидов назначают витамины А и Е, которые имеют антиоксидантный эффект. Эффективны в отношении сперматогенеза полиметаллические комплексы, содержащие цинк и селен. Из природных продуктов наибольшим содержанием цинка обладают тыквенные семечки. Для улучшения кровоснабжения яичек и простаты назначают препараты, улучшающие микроциркуляцию: «Трентал», «Курантил», «Солкосерил». Общестимулирующим эффектом обладает мед: гречишный или липовый, а также настойки элеутерококка, аралии, пантокрина.
Аватара пользователя
Violla
Читатель
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
Вернуться к началу

Re: Мужская проблема

Новое сообщение Violla » 15 июл 2019, 21:59

Гормональные методы лечения эффективны при аутоиммунном виде мужского бесплодия. Для укрепления физиологического барьера между семенными протоками и кровеносными сосудами применяются глюкокортикоиды: гидрокортизон или преднизолон. Половые гормоны применяют с большой осторожностью, потому что они могут привести к эректильной дисфункции.
Аватара пользователя
Violla
Читатель
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
Вернуться к началу

Re: Мужская проблема

Новое сообщение Violla » 15 июл 2019, 22:07

После перенесения заболеваний мочеполовой системы нужно проверять спермограмму https://spermogram.ru/ могут возникнуть проблемы с репродуктивной функцией.
Аватара пользователя
Violla
Читатель
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
Вернуться к началу
След.
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group