Мужская проблема
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Мужская проблема
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 111
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Мужская проблема
burbon писал(а):Врач андролог может помочь назначить лечение они такими вопросами занимаются
Вам о простатите надо почитать вот тут сайт посвящен как раз аккурат данной проблеме http://prostatit.ru.net нужно лечится, нужен грамотный врач это все понятно, но в тоже время вы и сами должны быть осведомлены о симптоматике, течении заболевания и других нюансах связанных с простатитом
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 182
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Мужская проблема
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Violla
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
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Re: Мужская проблема
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Olesja
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:47
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Re: Мужская проблема
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Olesja
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:47
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Re: Мужская проблема
Prokl писал(а):burbon писал(а):Врач андролог может помочь назначить лечение они такими вопросами занимаются
Вам о простатите надо почитать вот тут сайт посвящен как раз аккурат данной проблеме http://prostatit.ru.net нужно лечится, нужен грамотный врач это все понятно, но в тоже время вы и сами должны быть осведомлены о симптоматике, течении заболевания и других нюансах связанных с простатитом
далеко не всегда ситуация безнадежна. При правильно выбранной терапии каждый четвертый мужчина после лечения может зачать ребенка.
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Olesja
- Читатель
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- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:47
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Re: Мужская проблема
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Violla
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
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Re: Мужская проблема
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Violla
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
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Re: Мужская проблема
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Violla
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
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Re: Мужская проблема
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Violla
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
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