Prokl » 10 июн 2019, 15:40

burbon писал(а): Врач андролог может помочь назначить лечение они такими вопросами занимаются

Вам о простатите надо почитать вот тут сайт посвящен как раз аккурат данной проблеме http://prostatit.ru.net нужно лечится, нужен грамотный врач это все понятно, но в тоже время вы и сами должны быть осведомлены о симптоматике, течении заболевания и других нюансах связанных с простатитом