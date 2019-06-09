Народные средства
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Народные средства
Простатит можно вылечить народными средствам и если кому удалось рецептуру киньте пожалуйста похоже уже и мне надо
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Народные средства
Сомневаюсь что народные средства эффективнее традлиционной медицины но дело как говорится ваше
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: Народные средства
LVS писал(а):Простатит можно вылечить народными средствам и если кому удалось рецептуру киньте пожалуйста похоже уже и мне надо
Хотите быть в курсе лечения такого заболевания тогда держите сайт http://prostatit.ru.net посвященный именно простатиту, там и симптоматика описана и способы профилактики и конечно же лечения, смотрите и читайте
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Народные средства
Многие говорят что и по гинекологии народные средства помогают.Но лучше провести гистероскопию https://gisteroskopia-i-rezektoskopia.ru/ и после будет понятно какое лечение, а в некоторых случаях сразу могут удалить полипы.
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Violla
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
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Re: Народные средства
Да в некоторых случаях народные средства помогают, читала что многие травы помогают возобновить цикл.Даже при синдроме резистентных яичников https://rezistentnost-yaichnikov.ru/ используют народные средства.Самая популярная трава боровая матка, используется не только в гинекологии но и при заболевании мочеполовой системы у мужчины.
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Olesja
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:47
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Re: Народные средства
Вот подруга похвасталась что боровая матка ей помогла забеременеть
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Olesja
- Читатель
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- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:47
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Re: Народные средства
Лучше сразу идти к врачу, а не лечиться бабушкиными советами.
- angelinkaa188
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 16 июл 2019, 13:08
- Откуда: Москва
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Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
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