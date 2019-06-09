Народные средства

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Народные средства

Новое сообщение LVS » 09 июн 2019, 22:44

Простатит можно вылечить народными средствам и если кому удалось рецептуру киньте пожалуйста похоже уже и мне надо


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Re: Народные средства

Новое сообщение burbon » 10 июн 2019, 09:07

Сомневаюсь что народные средства эффективнее традлиционной медицины но дело как говорится ваше
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Re: Народные средства

Новое сообщение Prokl » 10 июн 2019, 15:12

LVS писал(а):Простатит можно вылечить народными средствам и если кому удалось рецептуру киньте пожалуйста похоже уже и мне надо

Хотите быть в курсе лечения такого заболевания тогда держите сайт http://prostatit.ru.net посвященный именно простатиту, там и симптоматика описана и способы профилактики и конечно же лечения, смотрите и читайте

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Re: Народные средства

Новое сообщение Violla » 15 июн 2019, 19:19

Многие говорят что и по гинекологии народные средства помогают.Но лучше провести гистероскопию https://gisteroskopia-i-rezektoskopia.ru/ и после будет понятно какое лечение, а в некоторых случаях сразу могут удалить полипы.
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Re: Народные средства

Новое сообщение Olesja » 17 июн 2019, 09:32

Да в некоторых случаях народные средства помогают, читала что многие травы помогают возобновить цикл.Даже при синдроме резистентных яичников https://rezistentnost-yaichnikov.ru/ используют народные средства.Самая популярная трава боровая матка, используется не только в гинекологии но и при заболевании мочеполовой системы у мужчины.
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Re: Народные средства

Новое сообщение Olesja » 15 июл 2019, 20:36

Вот подруга похвасталась что боровая матка ей помогла забеременеть
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Re: Народные средства

Новое сообщение angelinkaa188 » 16 июл 2019, 13:11

Лучше сразу идти к врачу, а не лечиться бабушкиными советами.
angelinkaa188
 
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