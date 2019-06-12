Волосы
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Re: Волосы
За волосами надо ухаживать утак чтобы ни перхоти ни ломких волос у вас не было
- LVS
- Фанат
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- Сообщения: 112
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Волосы
burbon писал(а):Как ухаживать за волосами чтобы они смотрелись красиво, у дочери проблема и что-только не делали даже к трихологу водили
Супруга посещает клинику Лазерный Доктор в Москве у нас есть такая, там мезотерапию и лечение волос проводят, короче говоря вот смотрю после процедур волосы жены стали на мно красивее и выглядят более живыми
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- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 187
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Волосы
Привет, в любом случае нужно ходить к трихологу или смотреть его советы на ютуб. Могу вам порекомендовать сервис https://www.youtube.com/channel/UCma-J9 ... aKEKPN3qiw ,отличное и познавательное видео.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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