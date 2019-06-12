Волосы

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Re: Волосы

Новое сообщение LVS » 12 июн 2019, 21:16

За волосами надо ухаживать утак чтобы ни перхоти ни ломких волос у вас не было


LVS
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Re: Волосы

Новое сообщение Prokl » 13 июн 2019, 20:07

burbon писал(а):Как ухаживать за волосами чтобы они смотрелись красиво, у дочери проблема и что-только не делали даже к трихологу водили

Супруга посещает клинику Лазерный Доктор в Москве у нас есть такая, там мезотерапию и лечение волос проводят, короче говоря вот смотрю после процедур волосы жены стали на мно красивее и выглядят более живыми

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Prokl
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Re: Волосы

Новое сообщение vivary » 19 ноя 2019, 18:12

Привет, в любом случае нужно ходить к трихологу или смотреть его советы на ютуб. Могу вам порекомендовать сервис https://www.youtube.com/channel/UCma-J9 ... aKEKPN3qiw ,отличное и познавательное видео.
vivary
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