Prokl » 13 июн 2019, 20:07

burbon писал(а): Как ухаживать за волосами чтобы они смотрелись красиво, у дочери проблема и что-только не делали даже к трихологу водили

Супруга посещает клинику Лазерный Доктор в Москве у нас есть такая, там мезотерапию и лечение волос проводят, короче говоря вот смотрю после процедур волосы жены стали на мно красивее и выглядят более живыми