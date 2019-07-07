Операционная

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Операционная

Новое сообщение burbon » 07 июл 2019, 03:40

Деибрилятор подыскива, нужен просто позарез, наш приказал долго жить а для операционной просто первый аппарат


burbon
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Сообщения: 87
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Re: Операционная

Новое сообщение LVS » 07 июл 2019, 10:22

burbon писал(а):Деибрилятор подыскива, нужен просто позарез, наш приказал долго жить а для операционной просто первый аппарат

Вы наверное имели ввиду ДЕФИБРИЛЯТОР да? Для восстановления ритма сердца

LVS
Писатель
 
Сообщения: 87
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Re: Операционная

Новое сообщение Prokl » 08 июл 2019, 07:47

LVS писал(а):
burbon писал(а):Деибрилятор подыскива, нужен просто позарез, наш приказал долго жить а для операционной просто первый аппарат

Вы наверное имели ввиду ДЕФИБРИЛЯТОР да? Для восстановления ритма сердца

Совершенно верно, оборудование это именно так и называется, приобрести его можете у компании Амедис инжиниринг, эта компания прочно стоит на рынке и уже не первый год продает оборудование для медицинских нужд, сайт компании АИ http://www.amedisin.ru

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Re: Операционная

Новое сообщение Smidt » 28 июл 2019, 21:35

Медицинское оборудование выбирать надо с умом
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Re: Операционная

Новое сообщение glebushka » 28 июл 2019, 22:02

burbon писал(а):Деибрилятор подыскива, нужен просто позарез, наш приказал долго жить а для операционной просто первый аппарат

Много очень медицинского разного оборудования есть и на https://zdravtorg.ru особенно как раз широкий выбор хирургического оборудования без которого ни одна операционная существовать не может, обязательно глянуть советую вам тоже

glebushka
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