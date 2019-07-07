Операционная
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Операционная
- burbon
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:40
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Re: Операционная
burbon писал(а):Деибрилятор подыскива, нужен просто позарез, наш приказал долго жить а для операционной просто первый аппарат
Вы наверное имели ввиду ДЕФИБРИЛЯТОР да? Для восстановления ритма сердца
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 87
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Re: Операционная
LVS писал(а):burbon писал(а):Деибрилятор подыскива, нужен просто позарез, наш приказал долго жить а для операционной просто первый аппарат
Вы наверное имели ввиду ДЕФИБРИЛЯТОР да? Для восстановления ритма сердца
Совершенно верно, оборудование это именно так и называется, приобрести его можете у компании Амедис инжиниринг, эта компания прочно стоит на рынке и уже не первый год продает оборудование для медицинских нужд, сайт компании АИ http://www.amedisin.ru
- Prokl
- Фанат
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- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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Re: Операционная
- Smidt
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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Re: Операционная
burbon писал(а):Деибрилятор подыскива, нужен просто позарез, наш приказал долго жить а для операционной просто первый аппарат
Много очень медицинского разного оборудования есть и на https://zdravtorg.ru особенно как раз широкий выбор хирургического оборудования без которого ни одна операционная существовать не может, обязательно глянуть советую вам тоже
- glebushka
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 14 июл 2019, 00:09
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