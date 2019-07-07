glebushka » 28 июл 2019, 22:02

burbon писал(а): Деибрилятор подыскива, нужен просто позарез, наш приказал долго жить а для операционной просто первый аппарат

Много очень медицинского разного оборудования есть и на https://zdravtorg.ru особенно как раз широкий выбор хирургического оборудования без которого ни одна операционная существовать не может, обязательно глянуть советую вам тоже