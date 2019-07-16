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Посвящение в мир медицины Korbin1 » 16 июл 2019, 00:19 Больше пяти лет смотрю передачу «Жить здорово! » очень многому она меня научила. После просмотра одного из выпусков стала соблюдать норму кофе, до этого не получалось потому, что люблю это напиток. В передаче ведущие призывают не бояться лечиться и не ждать пока болезнь станет необратимой. http://zdorovo-1tv.ru/novosti/zhit-zdorovo-vypusk-ot-08-04-2019.html Также помогло мне телешоу в создании привычки питаться правильно, рассказывая о последствиях нездорового образа жизни. Хорошо, что шоу не выглядит серьезно, было бы скучно, как считаете? Думаю, что информация о здоровье в шоу достоверна, а вы? Особенно пожилым людям важно услышать советы, от таких экспертов. Рекомендую к просмотру, в любом выпуске найдете для себя что-нибудь новое.



Korbin1 Сообщения: 1 Зарегистрирован: 16 июл 2019, 00:17 Личное сообщение Вернуться к началу

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