Посвящение в мир медицины

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Посвящение в мир медицины

Новое сообщение Korbin1 » 16 июл 2019, 00:19

Больше пяти лет смотрю передачу «Жить здорово! » очень многому она меня научила. После просмотра одного из выпусков стала соблюдать норму кофе, до этого не получалось потому, что люблю это напиток. В передаче ведущие призывают не бояться лечиться и не ждать пока болезнь станет необратимой. http://zdorovo-1tv.ru/novosti/zhit-zdorovo-vypusk-ot-08-04-2019.htmlТакже помогло мне телешоу в создании привычки питаться правильно, рассказывая о последствиях нездорового образа жизни. Хорошо, что шоу не выглядит серьезно, было бы скучно, как считаете? Думаю, что информация о здоровье в шоу достоверна, а вы? Особенно пожилым людям важно услышать советы, от таких экспертов. Рекомендую к просмотру, в любом выпуске найдете для себя что-нибудь новое.


Korbin1
 
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Re: Посвящение в мир медицины

Новое сообщение Степания » 31 авг 2019, 15:45

Вот и я своему говорю что не нужно бояться лечиться и нужно решать проблему https://kista-pridatka-yaichka.ru, а тем более что мы еще хотим детей, ведь молодые совсем.
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Re: Посвящение в мир медицины

Новое сообщение Olesja » 31 авг 2019, 17:27

Не стоит бояться врачей, тем более что на сегодняшний день очень много клиник https://kliniki-eco-po-gorodam.ru/, в которых работают отличные специалисты.
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Olesja
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