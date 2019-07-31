нужны просто не дорогие линзы
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нужны просто не дорогие линзы
Посоветуйте что можно посмотреть и где.
- ТониСтарк
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
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Re: нужны просто не дорогие линзы
дак сходите в оптику там вам за одним посмотрят зрение и выпишут линзы,у них широкий ассортимент разных линз.
- ЛюдмилаМарк
- Читатель
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- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
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Re: нужны просто не дорогие линзы
нужны просто хорошие и недорогие контактные линзы.
Вы легко их найдете по этому номеру телефона+7 (863) 307 85 75 С учетом также того, что вы сможете в режиме реального времени получить по ним консультацию или решить иного рода вопросы.
- olya.bazhenova.77@list.ru
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 03 май 2019, 14:47
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Re: нужны просто не дорогие линзы
А я считаю лучше приобрести недорогое средство для улучшения зрения, почитайте: око плюс отзывы
- georgen
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 04 окт 2021, 13:44
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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