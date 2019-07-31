нужны просто не дорогие линзы

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нужны просто не дорогие линзы

Новое сообщение ТониСтарк » 31 июл 2019, 18:48

Посоветуйте что можно посмотреть и где.


ТониСтарк
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Сообщения: 37
Зарегистрирован: 03 май 2019, 12:10
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Re: нужны просто не дорогие линзы

Новое сообщение ЛюдмилаМарк » 01 авг 2019, 10:51

дак сходите в оптику там вам за одним посмотрят зрение и выпишут линзы,у них широкий ассортимент разных линз.
ЛюдмилаМарк
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Сообщения: 32
Зарегистрирован: 03 май 2019, 13:11
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Re: нужны просто не дорогие линзы

Новое сообщение olya.bazhenova.77@list.ru » 01 авг 2019, 14:32

нужны просто хорошие и недорогие контактные линзы.

Вы легко их найдете по этому номеру телефона+7 (863) 307 85 75 С учетом также того, что вы сможете в режиме реального времени получить по ним консультацию или решить иного рода вопросы.

olya.bazhenova.77@list.ru
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 03 май 2019, 14:47
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Re: нужны просто не дорогие линзы

Новое сообщение georgen » 27 ноя 2021, 14:18

А я считаю лучше приобрести недорогое средство для улучшения зрения, почитайте: око плюс отзывы
georgen
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Сообщения: 21
Зарегистрирован: 04 окт 2021, 13:44
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