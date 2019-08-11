Бесплатные лекарства пенсионерам

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Бесплатные лекарства пенсионерам

Новое сообщение Flyer » 11 авг 2019, 15:43

У меня есть старенькая бабушка и ей нужны лекарства и вот я слышал что существует программа бесплатных лекарств пенсионерам,где я могу узнать про данную программу ?


Flyer
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