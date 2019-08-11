Термосумка для инсулина и таблеток

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Термосумка для инсулина и таблеток

Новое сообщение bubnova » 11 авг 2019, 21:04

Деду нужна вместительная термо-сумка, в которой можно разместить шприц-ручки, глюкометр и таблетки, кто может посоветовать интернет магазин с невысокими ценами на термосумки? Необходимо купить.


bubnova
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 10 авг 2019, 19:53
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