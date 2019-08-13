Травматология

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Травматология

Новое сообщение Smidt » 13 авг 2019, 14:21

Какое оборудование купить для клиники, сейчас травматологию обустроиваем


Smidt
Читатель
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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Re: Травматология

Новое сообщение LVS » 13 авг 2019, 18:11

Smidt писал(а):Какое оборудование купить для клиники, сейчас травматологию обустроиваем

Рентгеновское мне кажется обязательно должно быть

LVS
Писатель
 
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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