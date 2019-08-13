Травматология
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Травматология
Какое оборудование купить для клиники, сейчас травматологию обустроиваем
- Smidt
- Читатель
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- Сообщения: 30
- Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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Re: Травматология
Smidt писал(а):Какое оборудование купить для клиники, сейчас травматологию обустроиваем
Рентгеновское мне кажется обязательно должно быть
- LVS
- Писатель
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- Сообщения: 96
- Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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