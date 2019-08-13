Книжка

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Книжка

Новое сообщение Smidt » 13 авг 2019, 14:23

Сколько стоит медицинская книжка и можно не проходя всех врачей получить ее побыстрее?


Smidt
Читатель
 
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 13 июл 2019, 12:36
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Re: Книжка

Новое сообщение LVS » 13 авг 2019, 18:09

Медицинская книжка стоит порядка 3500 рублей у меня брат покупал
LVS
Писатель
 
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 05 июн 2019, 23:59
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