Удаление бородавки на теле

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Удаление бородавки на теле

Новое сообщение Laurent » 22 авг 2019, 22:28

На теле у меня появилась бородавка которая мне мешает и вот я решил что будет правильно ее удалить чтобы она меня не мучила,подскажите где я смогу это сделать в Питере ?


Laurent
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