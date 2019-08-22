Удаление бородавки на теле
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Удаление бородавки на теле
На теле у меня появилась бородавка которая мне мешает и вот я решил что будет правильно ее удалить чтобы она меня не мучила,подскажите где я смогу это сделать в Питере ?
- Laurent
- Читатель
-
- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Laurent и гости: 7