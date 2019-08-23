Гинекология
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Гинекология
У меня периодически болит в низу живота, в связи с этим хочу найти действительно опытного гинеколога, который поможет в решении проблемы, в обычной поликлинике врач дятел. Кто может посоветовать с хорошей репутацией гинекологию?
- bubnova
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 10 авг 2019, 19:53
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