bubnova » 23 авг 2019, 04:08

У меня периодически болит в низу живота, в связи с этим хочу найти действительно опытного гинеколога, который поможет в решении проблемы, в обычной поликлинике врач дятел. Кто может посоветовать с хорошей репутацией гинекологию?