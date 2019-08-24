Анализ воды

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Анализ воды

Новое сообщение Dimotrex » 24 авг 2019, 06:49

Всем привет, друзья! Подскажите, к кому в Москве можно обратиться за проведением анализа воды из колодца? Просто хотим лишний раз убедиться, что воды хорошая и пригодна для питья. Заранее благодарю за ответы!


Dimotrex
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