Анализ воды
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Анализ воды
Всем привет, друзья! Подскажите, к кому в Москве можно обратиться за проведением анализа воды из колодца? Просто хотим лишний раз убедиться, что воды хорошая и пригодна для питья. Заранее благодарю за ответы!
- Dimotrex
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
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