Отбеливание зубов

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Отбеливание зубов

Новое сообщение Dimotrex » 31 авг 2019, 08:12

Кто делал отбеливание зубов, скажите - не было ли каких-то проблем после этой процедуры? Просто я сейчас думаю сделать отбеливание, но в интернете пишут что при этой процедуре спиливается тонкий слой эмали на зубах, что меня напрягает.


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Re: Отбеливание зубов

Новое сообщение Kostara19 » 31 авг 2019, 10:25

Ну вообще да, эмаль немного спиливается при отбеливании, но настолько мало что это вообще никак не играет роли)) Так что не переживайте, делайте спокойно отбеливание.
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Re: Отбеливание зубов

Новое сообщение Grebneva » 07 июн 2020, 11:30

Главное самостоятельно это не делать, можно эмаль повредить.
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Re: Отбеливание зубов

Новое сообщение VikiSamva » 29 мар 2022, 20:07

Почему это нельзя делать самостоятельно, для этого много чего можно использовать, посещать стоматолога не нужно. Сейчас все просто делается, покупаете специальную зубную пасту https://aptstore.ru/catalog/gigiena-i-kosmetika/ukhod-za-polostyu-rta/apagard-z-pasta-50g-premio-10028308/ Это лечебно профилактическая, отбеливающая паста, она еще укрепляет эмаль, удаляет зубной налет, они становятся гладкими и белоснежными.
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