Отбеливание зубов
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Отбеливание зубов
Кто делал отбеливание зубов, скажите - не было ли каких-то проблем после этой процедуры? Просто я сейчас думаю сделать отбеливание, но в интернете пишут что при этой процедуре спиливается тонкий слой эмали на зубах, что меня напрягает.
- Dimotrex
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:12
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Re: Отбеливание зубов
Ну вообще да, эмаль немного спиливается при отбеливании, но настолько мало что это вообще никак не играет роли)) Так что не переживайте, делайте спокойно отбеливание.
- Kostara19
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 18:55
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Re: Отбеливание зубов
Главное самостоятельно это не делать, можно эмаль повредить.
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Grebneva
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:21
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Re: Отбеливание зубов
Почему это нельзя делать самостоятельно, для этого много чего можно использовать, посещать стоматолога не нужно. Сейчас все просто делается, покупаете специальную зубную пасту https://aptstore.ru/catalog/gigiena-i-kosmetika/ukhod-za-polostyu-rta/apagard-z-pasta-50g-premio-10028308/ Это лечебно профилактическая, отбеливающая паста, она еще укрепляет эмаль, удаляет зубной налет, они становятся гладкими и белоснежными.
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VikiSamva
- Писатель
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- Сообщения: 61
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
- Откуда: Россия
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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