Про шлифованный рис
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Про шлифованный рис
Друзья, всем доброго времени суток. Собственно, в чем вопрос - я хотел бы узнать, полезно или вредно употреблять в пищу шлифованный рис? Особенно интересно выслушать тех, кто его потреблял или потребляет сейчас.
- Barrracuda
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 19:32
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Re: Про шлифованный рис
Рис в принципе не особо полезен, а вот насчет шлифованного риса даже не знаю... Если вы следите за питанием, то я бы лучше записался к диетологу и у него бы спросил.
- Kostara19
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 30 июл 2019, 18:55
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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