Про шлифованный рис

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Про шлифованный рис

Новое сообщение Barrracuda » 06 сен 2019, 09:29

Друзья, всем доброго времени суток. Собственно, в чем вопрос - я хотел бы узнать, полезно или вредно употреблять в пищу шлифованный рис? Особенно интересно выслушать тех, кто его потреблял или потребляет сейчас.


Barrracuda
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Re: Про шлифованный рис

Новое сообщение Kostara19 » 06 сен 2019, 11:44

Рис в принципе не особо полезен, а вот насчет шлифованного риса даже не знаю... Если вы следите за питанием, то я бы лучше записался к диетологу и у него бы спросил.
Kostara19
Читатель
 
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 18:55
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