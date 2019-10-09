Массаж для ребенка

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Массаж для ребенка

Новое сообщение TukTuk » 09 окт 2019, 07:16

Хотим с мужем для нашего малыша вызвать на дом массажиста. Кого можете посоветовать? Ребенку 1.5 года кстати. Нужен толковый специалист, который не навредит малышу.


Аватара пользователя
TukTuk
Читатель
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group