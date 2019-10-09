Массаж для ребенка
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Массаж для ребенка
Хотим с мужем для нашего малыша вызвать на дом массажиста. Кого можете посоветовать? Ребенку 1.5 года кстати. Нужен толковый специалист, который не навредит малышу.
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TukTuk
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
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