Цветные линзы

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Цветные линзы

Новое сообщение lynaaa » 10 окт 2019, 07:42

Хочу попробовать носить цветные линзы. Кто может сказать, где они продаются?


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Re: Цветные линзы

Новое сообщение GHazan » 10 окт 2019, 09:48

А в аптеках нет разве? У нас в городе например в почти любой аптеке такие линзы найти можно.
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Re: Цветные линзы

Новое сообщение TukTuk » 10 окт 2019, 12:20

У меня в Воронеже тоже ни где цветных линз нету. Я их только через сайт https://www.linzy.ru заказываю.
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Re: Цветные линзы

Новое сообщение Grebneva » 07 июн 2020, 11:29

Купила как-то , и не пользуюсь. Такой дискомфорт с ними...
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