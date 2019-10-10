Цветные линзы
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Цветные линзы
Хочу попробовать носить цветные линзы. Кто может сказать, где они продаются?
- lynaaa
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:27
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Re: Цветные линзы
А в аптеках нет разве? У нас в городе например в почти любой аптеке такие линзы найти можно.
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GHazan
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:04
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Re: Цветные линзы
У меня в Воронеже тоже ни где цветных линз нету. Я их только через сайт https://www.linzy.ru заказываю.
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TukTuk
- Читатель
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- Сообщения: 26
- Зарегистрирован: 21 сен 2019, 20:16
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Re: Цветные линзы
Купила как-то , и не пользуюсь. Такой дискомфорт с ними...
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Grebneva
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:21
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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