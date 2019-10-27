kira » 15 дек 2020, 23:54

Candori писал(а): Подскажите пожалуйста, из-за чего могут быть проблемы с зачатием - вроде ведем здоровый образ жизни и правильно питаемся, а вот забеременеть не можем уже больше года.

Проблем этого может быть много. Может у вас, а может у мужа бесплодие. Обследоваться стоит, и ЗОЖ здесь не причем. У меня вот тоже было эко по длинному протоколу https://registr-eco.ru/temyi/chto-takoe-eco-ekstrakorporalnoe-oplodotvorenie/sxemyi-eko/eko-po-dlinnomeu-protokolu.html хотя на здоровье не жаловалась.