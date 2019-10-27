Проблемы с зачатием

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Проблемы с зачатием

Новое сообщение Candori » 27 окт 2019, 16:22

Подскажите пожалуйста, из-за чего могут быть проблемы с зачатием - вроде ведем здоровый образ жизни и правильно питаемся, а вот забеременеть не можем уже больше года.


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Re: Проблемы с зачатием

Новое сообщение Xendrabi » 27 окт 2019, 20:10

Это может быть из-за чего угодно - сейчас такая экология, что это совсем не удивительно
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Re: Проблемы с зачатием

Новое сообщение Arletremi » 28 окт 2019, 12:36

Тут без полного всестороннего обследования будет трудно сказать что-то определенное. Причем вероятность того, что причина в женщине - гораздо выше, так что лучше сразу записаться, например, в эту клинику: https://infertility.su/ и пройти там полное обследование, а уже после этого будет понятно что делать дальше.
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Re: Проблемы с зачатием

Новое сообщение Olesja » 21 янв 2020, 02:42

Не стоит отчаиваться и пробовать всевозможные способы https://spocobi-zaberemenet.ru/ сейчас много пишут о зачатии, о преодолении трудностей, на мед.портале собраны самые лучшие советы по беременности и борьбе с бесплодием.
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Re: Проблемы с зачатием

Новое сообщение Violla » 23 янв 2020, 15:19

Candori писал(а):Подскажите пожалуйста, из-за чего могут быть проблемы с зачатием - вроде ведем здоровый образ жизни и правильно питаемся, а вот забеременеть не можем уже больше года.

Причин на то может быть много, даже не значные воспалительные процессы https://ectocervical.ru/ у женщин , могут препятствовать наступлению беременности. Нужно более внимательно обследоваться, сдать все необходимые анализы.

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Re: Проблемы с зачатием

Новое сообщение Grebneva » 07 июн 2020, 11:28

Xendrabi писал(а):Это может быть из-за чего угодно - сейчас такая экология, что это совсем не удивительно

Согласна, от экологии многое зависит.

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Re: Проблемы с зачатием

Новое сообщение kira » 15 дек 2020, 23:54

Candori писал(а):Подскажите пожалуйста, из-за чего могут быть проблемы с зачатием - вроде ведем здоровый образ жизни и правильно питаемся, а вот забеременеть не можем уже больше года.

Проблем этого может быть много. Может у вас, а может у мужа бесплодие. Обследоваться стоит, и ЗОЖ здесь не причем. У меня вот тоже было эко по длинному протоколу https://registr-eco.ru/temyi/chto-takoe-eco-ekstrakorporalnoe-oplodotvorenie/sxemyi-eko/eko-po-dlinnomeu-protokolu.html хотя на здоровье не жаловалась.

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