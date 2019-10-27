Проблемы с зачатием
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
Проблемы с зачатием
Подскажите пожалуйста, из-за чего могут быть проблемы с зачатием - вроде ведем здоровый образ жизни и правильно питаемся, а вот забеременеть не можем уже больше года.
-
Candori
- Читатель
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 23 авг 2019, 14:35
Re: Проблемы с зачатием
Это может быть из-за чего угодно - сейчас такая экология, что это совсем не удивительно
-
Xendrabi
- Читатель
-
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 28 июл 2019, 15:57
Re: Проблемы с зачатием
Тут без полного всестороннего обследования будет трудно сказать что-то определенное. Причем вероятность того, что причина в женщине - гораздо выше, так что лучше сразу записаться, например, в эту клинику: https://infertility.su/ и пройти там полное обследование, а уже после этого будет понятно что делать дальше.
- Arletremi
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 27 июл 2019, 16:31
-
Re: Проблемы с зачатием
Не стоит отчаиваться и пробовать всевозможные способы https://spocobi-zaberemenet.ru/ сейчас много пишут о зачатии, о преодолении трудностей, на мед.портале собраны самые лучшие советы по беременности и борьбе с бесплодием.
-
Olesja
- Читатель
-
- Сообщения: 44
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:47
-
Re: Проблемы с зачатием
Candori писал(а):Подскажите пожалуйста, из-за чего могут быть проблемы с зачатием - вроде ведем здоровый образ жизни и правильно питаемся, а вот забеременеть не можем уже больше года.
Причин на то может быть много, даже не значные воспалительные процессы https://ectocervical.ru/ у женщин , могут препятствовать наступлению беременности. Нужно более внимательно обследоваться, сдать все необходимые анализы.
-
Violla
- Писатель
-
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
-
Re: Проблемы с зачатием
Xendrabi писал(а):Это может быть из-за чего угодно - сейчас такая экология, что это совсем не удивительно
Согласна, от экологии многое зависит.
-
Grebneva
- Читатель
-
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 07 июн 2020, 11:21
-
Re: Проблемы с зачатием
Candori писал(а):Подскажите пожалуйста, из-за чего могут быть проблемы с зачатием - вроде ведем здоровый образ жизни и правильно питаемся, а вот забеременеть не можем уже больше года.
Проблем этого может быть много. Может у вас, а может у мужа бесплодие. Обследоваться стоит, и ЗОЖ здесь не причем. У меня вот тоже было эко по длинному протоколу https://registr-eco.ru/temyi/chto-takoe-eco-ekstrakorporalnoe-oplodotvorenie/sxemyi-eko/eko-po-dlinnomeu-protokolu.html хотя на здоровье не жаловалась.
-
kira
- Читатель
-
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 14 ноя 2019, 12:43
-
Сообщений: 7 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3