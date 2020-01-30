Планирование второго ребенка
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Планирование второго ребенка
Мы с мужем пришли к решению, что хотим уже второго ребенка, но никак не решимся! Нашему сыну 1 год и 1 мес. Как вы считаете, какая должна быть разница в возрасте между детьми? Когда вы начали или начнёте планировать второго ребенка?
- Степания
- Читатель
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- Сообщения: 34
- Зарегистрирован: 31 май 2019, 21:36
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Re: Планирование второго ребенка
Вы смотрите сами как вам будет удобно, может для вас норма 5 лет разницы , а кому то и с погодками легко справлятся. А вообще нужно смотреть по состоянию здоровья. У подруги только один ребенок зачат с помощью донорской программой https://legacy-bank.ru/ , мы как-то говорили с ней по поводу второго ребенка, на что они ответили что не потянут второго ребенка. У каждого свое...если у вас позволяет здоровье и финансы то смело можно планировать второго.
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Olesja
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:47
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Re: Планирование второго ребенка
У нас один ребенко и тоже с помощью донорской программы https://genetic-club.ru/ второго не планируем. Но в идеале конечно хорошо когда двое детей. На мой взгляд разница 5-6 лет самая оптимальная, первый ребенок уже подрастет и будет легче.
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Violla
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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