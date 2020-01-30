Степания » 30 янв 2020, 22:32

Мы с мужем пришли к решению, что хотим уже второго ребенка, но никак не решимся! Нашему сыну 1 год и 1 мес. Как вы считаете, какая должна быть разница в возрасте между детьми? Когда вы начали или начнёте планировать второго ребенка?