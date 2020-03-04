лечение бесплодия, ЭКО в Кирове.
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лечение бесплодия, ЭКО в Кирове.
Здравствуйте. Я делала ЭКО в Казани. Остались замороженные эмбрионы. Возможно ли перевезти их в Киров? И сколько сейчас стоит год хранения эмбрионов?
- Степания
- Читатель
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- Сообщения: 35
- Зарегистрирован: 31 май 2019, 21:36
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Re: лечение бесплодия, ЭКО в Кирове.
Эту информацию стоит уточнить в клинике где проводилось ЭКО.А вы сдавали генетический тест на наследственные заболевания http://adrenogenitalnyiy-sindrom.ru/ ?Мы просто тоже собираемся на ЭКО вот и собираю информацию
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Olesja
- Читатель
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- Сообщения: 40
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:47
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Re: лечение бесплодия, ЭКО в Кирове.
А как быть при хромосомных аномалиях https://disgeneziya-gonad.ru/ , а женщина вдруг хочет ребенка? Донорская программа или усыновление я правильно понимаю?
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Alpha
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 05 фев 2020, 12:04
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Re: лечение бесплодия, ЭКО в Кирове.
Есть тут те кто переболел свинкой в детстве https://parotit-i-besplodie.ru/ ? Реально ли она влияет на репродуктивную функцию, вот просто муж говорит что болел, а у нас как раз сейчас не получаеться забеременеть, может быть есть какая-то связь?
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Violla
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:50
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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