лечение бесплодия, ЭКО в Кирове.

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лечение бесплодия, ЭКО в Кирове.

Новое сообщение Степания » 04 мар 2020, 21:09

Здравствуйте. Я делала ЭКО в Казани. Остались замороженные эмбрионы. Возможно ли перевезти их в Киров? И сколько сейчас стоит год хранения эмбрионов?


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Re: лечение бесплодия, ЭКО в Кирове.

Новое сообщение Olesja » 04 мар 2020, 21:58

Эту информацию стоит уточнить в клинике где проводилось ЭКО.А вы сдавали генетический тест на наследственные заболевания http://adrenogenitalnyiy-sindrom.ru/ ?Мы просто тоже собираемся на ЭКО вот и собираю информацию :smile:
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Re: лечение бесплодия, ЭКО в Кирове.

Новое сообщение Alpha » 04 мар 2020, 22:24

А как быть при хромосомных аномалиях https://disgeneziya-gonad.ru/ , а женщина вдруг хочет ребенка? Донорская программа или усыновление я правильно понимаю?
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Re: лечение бесплодия, ЭКО в Кирове.

Новое сообщение Violla » 04 мар 2020, 22:40

Есть тут те кто переболел свинкой в детстве https://parotit-i-besplodie.ru/ ? Реально ли она влияет на репродуктивную функцию, вот просто муж говорит что болел, а у нас как раз сейчас не получаеться забеременеть, может быть есть какая-то связь?
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