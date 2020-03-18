Наблюдение у несколько врачей сразу

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Наблюдение у несколько врачей сразу

Новое сообщение Степания » 18 мар 2020, 22:24

Согласны вы насчет наблюдения у нескольких врачей сразу, так чтобы наверняка все прошло нормально. Даже врачи ошибаются. Хотя им не нравится когда их решение перепроверяют.


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Re: Наблюдение у несколько врачей сразу

Новое сообщение Alpha » 18 мар 2020, 23:02

Полностью с вами согласна. Даже некоторые анализы бывают рекомендуют сдавать несколько раз https://gormoni-i-besplodie.ru/ чтобы перепроверить достоверность. Но сейчас же есть УЗИ, чуть что посылают на УЗИ.
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Re: Наблюдение у несколько врачей сразу

Новое сообщение Olesja » 18 мар 2020, 23:24

Я думаю в некоторых случаях это правильно, например, при подозрении на муковисцидоз https://mukovistsidoz.ru/ конечно желательно обратиться к нескольким врачам чтобы подтвердить или опровергнуть данное заболевание.
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