Наблюдение у несколько врачей сразу
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Наблюдение у несколько врачей сразу
Согласны вы насчет наблюдения у нескольких врачей сразу, так чтобы наверняка все прошло нормально. Даже врачи ошибаются. Хотя им не нравится когда их решение перепроверяют.
- Степания
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 31 май 2019, 21:36
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Re: Наблюдение у несколько врачей сразу
Полностью с вами согласна. Даже некоторые анализы бывают рекомендуют сдавать несколько раз https://gormoni-i-besplodie.ru/ чтобы перепроверить достоверность. Но сейчас же есть УЗИ, чуть что посылают на УЗИ.
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Alpha
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 05 фев 2020, 12:04
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Re: Наблюдение у несколько врачей сразу
Я думаю в некоторых случаях это правильно, например, при подозрении на муковисцидоз https://mukovistsidoz.ru/ конечно желательно обратиться к нескольким врачам чтобы подтвердить или опровергнуть данное заболевание.
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Olesja
- Читатель
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- Сообщения: 41
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:47
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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