Идиопатическое бесплодие

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Идиопатическое бесплодие

Новое сообщение Степания » 20 мар 2020, 17:25

Обратились к специалистам для выявления причины нашего бесплодия.Три года живем с мужем не предохраняемся, а беременность не наступает. После обследования, врач сказал, что мои анализы все в пределах нормы, а вот у мужа идиопатическое бесплодие. Нужно пройти курс лечения. Я Кто-то сталкивался с таким диагнозом?


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Re: Идиопатическое бесплодие

Новое сообщение Alpha » 20 мар 2020, 20:09

Бесплодие о сем мире растет https://demografia-besplodie-v-mire.ru/ и есть очень много видов, о так не слышала даже. Но вы в клинику репродуктивной медицины обращайтесь, а лучше в 2 сразу.
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Re: Идиопатическое бесплодие

Новое сообщение Olesja » 20 мар 2020, 20:47

А в случаи генетического бесплодия https://geneticheskie-sindromy-besplodie.ru/ какие варианты есть? Если такое бесплодие лечиться то при генетическом сложнее, наверное доноры станут в помощь.
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