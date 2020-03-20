Идиопатическое бесплодие
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Идиопатическое бесплодие
Обратились к специалистам для выявления причины нашего бесплодия.Три года живем с мужем не предохраняемся, а беременность не наступает. После обследования, врач сказал, что мои анализы все в пределах нормы, а вот у мужа идиопатическое бесплодие. Нужно пройти курс лечения. Я Кто-то сталкивался с таким диагнозом?
- Степания
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 31 май 2019, 21:36
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Re: Идиопатическое бесплодие
Бесплодие о сем мире растет https://demografia-besplodie-v-mire.ru/ и есть очень много видов, о так не слышала даже. Но вы в клинику репродуктивной медицины обращайтесь, а лучше в 2 сразу.
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Alpha
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 05 фев 2020, 12:04
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Re: Идиопатическое бесплодие
А в случаи генетического бесплодия https://geneticheskie-sindromy-besplodie.ru/ какие варианты есть? Если такое бесплодие лечиться то при генетическом сложнее, наверное доноры станут в помощь.
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Olesja
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 10 апр 2019, 14:47
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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