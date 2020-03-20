Степания » 20 мар 2020, 17:25

Обратились к специалистам для выявления причины нашего бесплодия.Три года живем с мужем не предохраняемся, а беременность не наступает. После обследования, врач сказал, что мои анализы все в пределах нормы, а вот у мужа идиопатическое бесплодие. Нужно пройти курс лечения. Я Кто-то сталкивался с таким диагнозом?