Как вы готовитесь к беременности?

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Как вы готовитесь к беременности?

Новое сообщение Olesja » 12 апр 2020, 21:28

Здравствуйте!

Мы с мужем планируем вскоре завести ребенка. Скажите, как вы готовитесь к этому? я имею в виду диета, витамины и т.д.?



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