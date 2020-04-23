Аневризма

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Аневризма

Новое сообщение del31 » 23 апр 2020, 15:05

Всем привет,чем опасна истонченная сосудистая система?И кто в группе риска?


del31
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Зарегистрирован: 15 фев 2020, 12:48
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Re: Аневризма

Новое сообщение Solonin » 23 апр 2020, 15:33

Опасна кровоизлиянием
Solonin
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Сообщения: 15
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Re: Аневризма

Новое сообщение Vanya_vanya » 23 апр 2020, 16:07

Доброго времени суток, аневризма сосуда головного мозга очень опасна если ее не диагностировать на ранних этапах, более ей подвержены люди страдающие высоким давлением, любители алкоголя, курения и наркотиков, а все информацию вы можете прочитать на сайте, написано профессионалами!
Vanya_vanya
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