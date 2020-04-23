Аневризма
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Аневризма
Всем привет,чем опасна истонченная сосудистая система?И кто в группе риска?
- del31
- Читатель
-
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 фев 2020, 12:48
-
Re: Аневризма
Опасна кровоизлиянием
- Solonin
- Читатель
-
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
-
Re: Аневризма
Доброго времени суток, аневризма сосуда головного мозга очень опасна если ее не диагностировать на ранних этапах, более ей подвержены люди страдающие высоким давлением, любители алкоголя, курения и наркотиков, а все информацию вы можете прочитать на сайте, написано профессионалами!
- Vanya_vanya
- Читатель
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5