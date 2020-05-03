Аппарат для удаления мокроты

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Аппарат для удаления мокроты

Новое сообщение breath » 03 май 2020, 19:29

Добрый день, форумчане, подскажите надёжный интернет-магазин с аппаратами для удаления мокроты. Нужно в клинику приобрести частную.


breath
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Сообщения: 5
Зарегистрирован: 04 ноя 2019, 21:00
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Re: Аппарат для удаления мокроты

Новое сообщение Trial » 03 май 2020, 22:09

Привет. Вообще могу тебе посоветовать обратить внимание на вот этот вот актуальный интернет-магазин https://www.oxyco.ru/otvedenie_mokroty/apparatnoe_udalenie_mokroty/ с огромным ассортиментом различных аппаратов для лёгких, в том числе для отведения мокроты. Подруга приобретала там - осталась полностью удовлетворена покупкой.
Trial
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 04 ноя 2019, 21:21
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