Я люблю смотреть кино про спорт. Можете мне такое на вечер посоветовать?
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Я люблю смотреть кино про спорт. Можете мне такое на вечер посоветовать?
Я люблю смотреть кино про спорт. Можете мне такое на вечер посоветовать?
- gambit
- Писатель
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- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Я люблю смотреть кино про спорт. Можете мне такое на вечер посоветовать?
Можете посмотреть спортивное кино Время стойких, вот на этом сайте https://films1080.online/films/sport/ . Он является мотивирующим, и очень интересным. Сам только недавно его оценил, и могу сказать, что сюжет полностью оправдал все мои ожидания.
- wenow
- Читатель
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- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Re: Я люблю смотреть кино про спорт. Можете мне такое на вечер посоветовать?
Смотри спортивные каналы, там такое добро крутят круглые сутки.
- Phoebe1994
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 авг 2019, 14:39
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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