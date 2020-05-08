Я люблю смотреть кино про спорт. Можете мне такое на вечер посоветовать?

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Я люблю смотреть кино про спорт. Можете мне такое на вечер посоветовать?

Новое сообщение gambit » 08 май 2020, 15:05

Я люблю смотреть кино про спорт. Можете мне такое на вечер посоветовать?


gambit
Писатель
 
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Я люблю смотреть кино про спорт. Можете мне такое на вечер посоветовать?

Новое сообщение wenow » 08 май 2020, 22:27

Можете посмотреть спортивное кино Время стойких, вот на этом сайте https://films1080.online/films/sport/ . Он является мотивирующим, и очень интересным. Сам только недавно его оценил, и могу сказать, что сюжет полностью оправдал все мои ожидания.
wenow
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Сообщения: 48
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Re: Я люблю смотреть кино про спорт. Можете мне такое на вечер посоветовать?

Новое сообщение Phoebe1994 » 17 май 2020, 06:16

Смотри спортивные каналы, там такое добро крутят круглые сутки.
Phoebe1994
 
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