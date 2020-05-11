Нужна практичная спортивная обувь. Может, какие-то кроссовки мне порекомендуете?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Нужна практичная спортивная обувь. Может, какие-то кроссовки мне порекомендуете?
Нужна практичная спортивная обувь. Может, какие-то кроссовки мне порекомендуете?
- gambit
- Писатель
-
- Сообщения: 94
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
-
Re: Нужна практичная спортивная обувь. Может, какие-то кроссовки мне порекомендуете?
Знаете, я бы настоятельно рекомендовал Вам купить себе кроссовки Saucony Shadow Original. Они, если что, сейчас на данном интернет-ресурсе продаются https://allshoes.com.ua/catalog/shadow-original . Такая спортивная обувь является на самом деле удобной, и выглядит отлично.
- wenow
- Читатель
-
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14