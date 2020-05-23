gambit » 23 май 2020, 16:14

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Выверенная стойка - это результат правильного удара. Вообще, необходимо левую ногу ставить таким образом, чтобы пятка находилась под углом в 45 градусов. Однако заднюю часть ноги необходимо фиксировать на одной линии с носком правой. Важно правильно распределить вес своего тела на ступни, после чего прижать локти к торсу, а лицо прикрыть руками. Рука левая закрывать должна ухо. Правую следует выставить в качестве самообороны. Подборок надо прижимать к груди, опуская вниз. Важным условием считается физическая подготовка. Включает она правильную стойку, а также разминку.

Самым популярным ударом считается джеб. Прямой левый, в случае, если спортсмен является правшой. Именно джеб помогает правильно и эффективно удерживать соперника от себя в нескольких шагах. Так соперник не сможет атаковать. Техника невероятно простая. Наносится такой удар рукой, которая выставлена. Важно полностью разгибать руку. Спортсмену необходимо кулак держать так, чтобы ладонь шла вниз. Идеально джеб себя зарекомендовал при совершаемой контратаке. Именно благодаря этому, в данном виде спорта и накапливаются очки за непосредственное попадание.

Прямой удар считается отличной основой для того, чтобы развить комбинацию атак. Не менее популярным ударом является кросс. Его используют во время неудачной атаки. Необходимо изучать сайт, предлагающий исключительно актуальную информацию.