Эндопротезирование

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Эндопротезирование

Новое сообщение del31 » 25 май 2020, 10:24

Хотелось бы услышать отзывы людей кому делали эндопротезирование,а то скоро моему знакомому будет делать,а многие люди говорят что это опасно


del31
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 12:48
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Re: Эндопротезирование

Новое сообщение Solonin » 25 май 2020, 11:53

Сколько людей столько и мнений,слушайте врачей
Solonin
Читатель
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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