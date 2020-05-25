Эндопротезирование
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Эндопротезирование
Хотелось бы услышать отзывы людей кому делали эндопротезирование,а то скоро моему знакомому будет делать,а многие люди говорят что это опасно
- del31
- Читатель
-
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 15 фев 2020, 12:48
-
Re: Эндопротезирование
Сколько людей столько и мнений,слушайте врачей
- Solonin
- Читатель
-
- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Медицина, здоровье, спорт
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9