Детский гастроэнтеролог
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Детский гастроэнтеролог
Подскажите хорошего специалиста,гастроэнтеролога в Новосибирске,племяннику нужен,а то в последнее время теряет вес и плохой аппетит стал
- del31
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 15 фев 2020, 12:48
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Re: Детский гастроэнтеролог
в интернете поищите по отзывам
- Solonin
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
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Re: Детский гастроэнтеролог
Доброго времени суток, мы водили своего сына в клинику, где детский врач гастроэнтеролог быстро поставил диагноз и назначил правильное лечение, через неделю он был здоров, мы нашли их в интернете на https://euromednsk.ru/services/pediatriya/detskiy-gastroenterolog/ , там квалифицированные медработники и адекватные цены!
- Vanya_vanya
- Читатель
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- Сообщения: 38
- Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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