Детский гастроэнтеролог

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Детский гастроэнтеролог

Новое сообщение del31 » 04 июн 2020, 12:10

Подскажите хорошего специалиста,гастроэнтеролога в Новосибирске,племяннику нужен,а то в последнее время теряет вес и плохой аппетит стал


del31
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 15 фев 2020, 12:48
Вернуться к началу

Re: Детский гастроэнтеролог

Новое сообщение Solonin » 04 июн 2020, 13:53

в интернете поищите по отзывам
Solonin
Читатель
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 12:35
Вернуться к началу

Re: Детский гастроэнтеролог

Новое сообщение Vanya_vanya » 04 июн 2020, 14:30

Доброго времени суток, мы водили своего сына в клинику, где детский врач гастроэнтеролог быстро поставил диагноз и назначил правильное лечение, через неделю он был здоров, мы нашли их в интернете на https://euromednsk.ru/services/pediatriya/detskiy-gastroenterolog/ , там квалифицированные медработники и адекватные цены!

Изображение

Vanya_vanya
Читатель
 
Сообщения: 38
Зарегистрирован: 15 май 2019, 15:26
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group