Пансионат для пожилых
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Пансионат для пожилых
О пансионате слышала отзывы хорошие, здесь и специальные программы для таких больных и досуг. В общем бабушка там живет уже три месяца. Пока только положительные эмоции и у меня и у нее. Она даже окрепла, повеселела. Хорошо, что я выбрала этот - Новая Жизнь пансионат для пожилых людей в Киеве
- Andru25
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 сен 2019, 18:18
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