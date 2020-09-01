Набор масы

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Re: Набор масы

Новое сообщение Weelka » 01 сен 2020, 15:24

С протеином действительно гораздо легче худеть, усилий практически не требуется, я регулярно пью протеин Whey https://dasport.com.ua/scitec-nutrition-100-whey-protein-professional-920g-shokolad и жир уходит очень быстро.


Weelka
Писатель
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
Вернуться к началу

Re: Набор масы

Новое сообщение VikiSamva » 27 ноя 2022, 21:56

Я так долго не могла похудеть, мне казалось, что уже все перепробовала, у меня нет силы воли долго сидеть на диетах. Но я все таки нашла решение с помощью https://aptstore.ru/catalog/p-glyukofazh-long-tab-s-prolong-vysvob-1000mg-60-23809/ С ним стала сбрасывать вес, да и кушать меньше стала, а еще у меня нормализовался холестерин, стала чувствовать себя намного лучше.
Аватара пользователя
VikiSamva
Фанат
 
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
Откуда: Россия
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Медицина, здоровье, спорт

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group