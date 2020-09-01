Набор масы
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Re: Набор масы
С протеином действительно гораздо легче худеть, усилий практически не требуется, я регулярно пью протеин Whey https://dasport.com.ua/scitec-nutrition-100-whey-protein-professional-920g-shokolad и жир уходит очень быстро.
- Weelka
- Писатель
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- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 19 май 2019, 00:56
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Re: Набор масы
Я так долго не могла похудеть, мне казалось, что уже все перепробовала, у меня нет силы воли долго сидеть на диетах. Но я все таки нашла решение с помощью https://aptstore.ru/catalog/p-glyukofazh-long-tab-s-prolong-vysvob-1000mg-60-23809/ С ним стала сбрасывать вес, да и кушать меньше стала, а еще у меня нормализовался холестерин, стала чувствовать себя намного лучше.
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VikiSamva
- Фанат
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- Сообщения: 185
- Зарегистрирован: 23 апр 2021, 14:51
- Откуда: Россия
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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