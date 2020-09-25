Мечтаю похудеть

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Re: Мечтаю похудеть

Новое сообщение Шепс 345678 » 25 сен 2020, 13:07

Можешь еще к врачам обратиться, может проблема в гормонах


Шепс 345678
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25 сен 2020, 13:05
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Re: Мечтаю похудеть

Новое сообщение Grafty » 16 окт 2020, 18:12

Конечно, лучше к нормальным врачам обратиться, к примеру, даже в режиме онлайн https://docdoc.ru/doctor/dietolog/online проконсультироваться...
Grafty
Читатель
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 16 окт 2020, 18:05
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