Мечтаю похудеть
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Re: Мечтаю похудеть
Можешь еще к врачам обратиться, может проблема в гормонах
- Шепс 345678
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 25 сен 2020, 13:05
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Re: Мечтаю похудеть
Конечно, лучше к нормальным врачам обратиться, к примеру, даже в режиме онлайн https://docdoc.ru/doctor/dietolog/online проконсультироваться...
- Grafty
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 16 окт 2020, 18:05
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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