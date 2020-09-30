лекарства

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лекарства

Новое сообщение Василий » 30 сен 2020, 22:16

Доброго времени суток! Где подскажете купить лекарства в интернет-магазине, очень срочно надо.


Василий
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 23 авг 2019, 18:31
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Re: лекарства

Новое сообщение Олег тут » 30 сен 2020, 23:22

Могу посоветовать онлайн-аптеку https://kz.apteka.com/ - это качественные лекарства. Я там несколько раз заказывала препараты, которые не смогла раздобыть в наших аптеках. Они работают с крупной сетью аптек, так что подлинность медицинских препаратов - 100%. Каждое лекарство имеет свой сертификат качества. Поэтому советую только эту аптеку.
Олег тут
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 14 май 2019, 12:14
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